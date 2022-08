Ingresa en la Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC un ciclista que se golpeó en la sien en Ribeira

Un hombre de mediana edad, cuya identidad responde a las iniciales P.L.C., de Santiago de Compostela, que a media tarde del viernes había sufrido una caída de la bicicleta fue ingresado a última hora de esa jornada en la Unidad de Lesionados Medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Los hechos que derivaron en esa hospitalización ocurrieron poco antes de las seis de la tarde del 19 de agosto en el lugar de Campo da Agra, junto la playa de O Prado, en el principal núcleo de población de Corrubedo, en Ribeira.



Al parecer, el ciclista iba a una velocidad reducida cuando por razones que se desconocen, aunque se sospecha que podrían estar relacionadas con un bloqueo en los pedales o por alguna dolencia en los huesos de la persona, se cayó de la bicicleta al suelo, donde se golpeó la cabeza, en la que no llevaba puesto el casco, y más en concreto a la altura de la sien, y de la que empezó a sangran abundantemente. Una profesional sanitaria que no estaba de servicio y que pasaba por allí le prestó una primera asistencia a la víctima.



Un testigo de lo ocurrido alertó al 112, desde donde se dio traslado de dicha incidencia a la Policía Local, al Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), al parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a Urxencias Sanitarias-061 Galicia. Esta última movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos técnicos le estuvieron tocando las piernas y el herido no las sentía, y tampoco movía las manos. Por ello, junto con los Bomberos y miembros del GAEM procedieron a inmovilizarlo y trasladarlo en bloque al colchón de vacío, para luego introducirlo en el vehículo asistencial, en el que se procedió a su inmediata evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.



El equipo médico que lo atendió en ese departamento le realizó varias pruebas para tratar de determinar su estado y una vez que fue diagnosticado se decidió que debía ser derivado a la referida Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC, para lo que se solicitaron los servicios del helicóptero H3 del 061 con base en Santiago que, al llegar el ocaso, se encargó de llevarlo al hospital de la ciudad herculina.