José Vicente Domínguez: "La inspectora Marta López me ha hecho volcarme en el thriller"

José Vicente Domínguez (Palmeira, 1946) va ya por la cuarta entrega de su saga de novela policíaca protagonizada por la inspectora coruñesa Marta Gómez, que desarrolla su labor en la comisaría de Lonzas. En esta ocasión el arte, la historia, los templarios y una intriga llena de resentimiento y desgarro agitan las vacaciones de Marta. Tras el éxito de las anteriores "Por mucho que ahora me quieran", "Siete días de Marta" y "El chubasquero amarillo" llega "Un millón de teselas".

El escritor presenta su último libro este lunes 31 de julio, a las 20.00 horas, en el Sporting Club Casino de A Coruña. Alfredo Conde, premio Nadal y Nacional de Literatura, y Nacho Capeáns, director de Onda Cero Galicia, así como el editor y librero Manuel Arenas, lo acompañarán en la presentación del libro. También estará el próximo 9 de agosto en la Feria del Libro de A Coruña, a las 13.00 horas, para hablar de su saga policíaca, que ambienta en Galicia.

Su vida profesional se desarrolló entre la pesca, la función pública y la empresa privada. ¿Cómo arranca su vertiente literaria?

Con 17 años mandé mi primer artículo. Fue a El Ideal Gallego para quejarme del exceso de velocidad en Palmeira. Lo envié por correo. Era la manera de hacerlo hace 60 años. Recuerdo que vino a verme una persona del periódico para pedirme que fuese su corresponsal... No lo hice, empezaba a hacer las prácticas de alumno de Náutica y me cogió saliendo de casa con las maletas.

Con 17 años mandé mi primer artículo. Fue a El Ideal Gallego para quejarme del exceso de velocidad en Palmeira

Por lo que se ve no tiró la toalla.

Empecé a colaborar en la revista de la UOMM (Unión de oficiales de la Marina Mercante). En plena dictadura, era un colaborador reivindicativo. De política, al igual que tantos de mi edad, no tenía idea del significado de la palabra Política. En mi etapa como Subdirector de Pesca y Puertos Pesqueros, formé parte del equipo de redacción de la revista Industrias Pesqueras. Don Valentín Paz Andrade me animó a seguir escribiendo: "Querido amigo: tienes un estilo periodístico que me gusta". Eso me llenó de orgullo y confianza. Ya más tarde, mi amigo Alfredo Conde, en el prólogo de mi segundo libro, me dijo exactamente lo mismo.

¿Cuántos libros lleva publicados?

Unos cuantos... alrededor de 16.

¿Cómo definiría su estilo?

Trato de escribir tal como hablo. Sin rebuscamientos. Pienso en gallego y escribo en español. Siempre me gustó fabular. Después de ver una película con mis amigos, al parecer, mis comentarios al final de la peli, les descubría matices en los que ellos no habían reparado.

¿En qué temas se siente más cómodo?

Ahora estoy volcado en la novela negra, en el thriller. La culpa es de Marta López, tiene vida propia. Pero en lo que mejor me encuentro es en la novela costumbrista y en la novela histórica.

Ahora estoy volcado en la novela negra, en el thriller. La culpa es de Marta López, tiene vida propia

¿Qué me puede decir de Un millón de teselas?

Es la cuarta de la serie de la inspectora de policía Marta Gómez, de la comisaría coruñesa de Lonzas. Marta y las ex prostitutas Lupe y Pili me caen bien. Para mí, Marta es un prototipo de mujer ideal. A veces pienso que estoy narrando las vicisitudes de una mujer real.

¿Habrá una quinta novela sobre Marta y sus “colaboradoras especiales”?

Creo que esa decisión depende de Marta... ahora que ha cobrado vida, ya no depende de mí... Lo ocurrido entre Cambre y el grandioso monasterio de Poio en esta novela puede que signifique un punto y final... veremos.

¿Tiene alguna otra idea para llevar a la imprenta? ¿Nos sorprenderá con algo?

Pues sí. Un ensayo, casi novela, sobre mi convivencia con unas increíbles ocas... Si, sí. Mentalmente me encuentro bien (risas).