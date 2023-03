Un joven resulta herido en un accidente de tráfico registrado en la Autovía do Barbanza en A Pobra

Un hombre de 22 años, cuya identidad responde a las iniciales J.P.F., resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las ocho menos cuarto de esta mañana en la Autovía do Barbanza, en la calzada en dirección hacia Padrón, concretamente a la altura del kilómetro 33, entre los dos accesos del municipio de A Pobra, en la parroquia de Lesón. Fue un particular el que en un primer momento contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de que se había registrado una salida de vía de un vehículo y solicitaba la presencia de medios sanitarios. Poco después, el 112 indicó que había recibido la llamada de otro particular que informaba de que en ese mismo punto se había producido una colisión de dos vehículos y que uno de ellos obstaculizaba la calzada.

Según pudo saber este periódico, el siniestro consistió en una colisión por alcance entre un Seat Ibiza y un Jeep Compass. Desde dicho servicio de coordinación de las emergencias, se dio traslado del aviso a la Policía Local pobrense, a la Guardia Civil de Trafico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal técnico inmovilizó al herido, cuyo estado no aparentaba revestir gravedad, y procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la asistencia que precisaba. Al lugar del accidente también fue movilizado el personal de mantenimiento de la AG-11 después de que los agentes municipales solicitasen su presencia debido a que entendían que el asfalto estaba resbaladizo. También acudieron los servicios de Grúas Galicia y GAV Asistencia para proceder a la retirada de los dos vehículos siniestrados.