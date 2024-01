Una jueza abre diligencias por un posible delito contra recursos naturales y medio ambiente por el vertido de pellets plásticos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Noia acordó incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido a la costa gallega de millones de pellets de plástico. La jueza ha ordenado oficiar a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remita al juzgado un informe en el que se consignen “los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”. La jueza recibiólas actuaciones tras la denuncia presentada por el partido político Podemos, a la que se ha acumulado la interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia.

En los autos, que no son firmes, pues contra ellos cabe interponer recurso, la jueza explica que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que entiende que es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales, encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento. En otro auto, la jueza ha admitido la personación, en calidad de acusación popular, de Podemos Partido Político, la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia. La jueza asegura que los denunciantes “se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”.