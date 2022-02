El juicio oral por intentar asesinar en Boiro a su cuñada, a la que confundió con su mujer, continuará este martes

La sección primera de la Audiencia de A Coruña celebrará este martes, 15 de febrero (9.45 horas), la segunda jornada del juicio contra un hombre acusado de asesinato en grado de tentativa de su cuñada, mientras dormía en la vivienda familiar en Boiro, pensando que se trataba de su mujer, y por el que la Fiscalía inicialmente le pide 11 años de cárcel. Igualmente, se le acusa de un delito de amenazas y otro de malos tratos habituales en el ámbito familiar, en este caso contra su mujer, por los que el Ministerio Público le pide un año y nueve meses y otros tres años de cárcel, respectivamente. En esa sesión, está previstas las lecturas de los informes con las conclusiones definitivas de Fiscalía, acusación particular y defensa, y seguidamente quedará visto para sentencia.



En la primera sesión del juicio, el acusado, que actualmente se encuentra en prisión, se declaró inocente, dijo que aquella noche bebió alcohol y negó que acudió a la referida casa, que tratase de matar a su cuñada y que insultase a su mujer por exceso de peso, y vinculó la denuncia que le se le interpuso a que quieren alejarlo de su hija. La Fiscalía sostuvo que ese hombre acudió al domicilio conyugal en el que residía su esposa -ella le había pedido que la abandonara cinco días antes-, pensando que ella iba a estar en este lugar. Pero, tal y como declaró la cuñada, su hermana se había ido a casa de un familiar por miedo a lo que pudiera hacerle su marido tras la ruptura y privación de visitas para ver a su hija, y que le pidió a ella que se quedara en el domicilio a cuidar de la abuela, una versión que ratificó la esposa, que también dijo que era agresivo, aunque nunca la golpeó.



El Ministerio Público sostiene que el hombre, que no conocía esa circunstancia, fue al dormitorio de su esposa, portando unas tijeras que cogió de la cocina y que presionó contra la nuca de su cuñada, aunque no llegó a hacerle incisión alguna pues no estaban muy afiladas y tenían la punta roma. De todos modos, la cuñada declaró que le dijo que la iba a matar y a matarse, y que se inició un forcejeo, tras el que logró arrebatarle las tijeras y pudo calmarlo. Él abandonó el lugar y unas horas después fue detenido en una casa propiedad de sus padres en Muros. La Policía Nacional de Ribeira confirmó que le dio el alto al acusado aquella noche, antes de los hechos, y le incautó un puñal de gran tamaño escondido en su vehículo, y que no apreció que iba ebrio.









AMENAZAS DE MUERTE

La Fiscalía sostiene que en los últimos meses de la relación, que se prologó diez años -durante dos estuvieron separados-, el procesado amenazó con matar a su mujer en varias ocasiones y de diferentes maneras, dibujándole pistolas, poniéndole canciones de muerte y otras cuyas letras se referían a malas mujeres, “diciéndole que iba a quedarse viudo y con la niña sólo para él.