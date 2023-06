Julián Bustelo fue investido alcalde de Rianxo

No hubo sorpresas y tal y como estaba previsto que ocurriera, Julián Bustelo, de Rianxo en Común, acaba de ser investido alcalde de la localidad en un pleno celebrado en un abarroeado salón noble del consistorio local. Después de jurar o prometer el cargo los 17 nuevos concejales y constituirse la nueva corporación, cada uno de los cabezas de lista de las cuatro formaciones políticas con representación en dicho órgano presentaron sus respectivas candidaturas a la Alcaldía, recibiendo en una votación a mano alzada sus propios votos y los de sus compañeros. Es decir, que Julián Bustelo recibió los 5 votos, Óscar Rial 5 votos, José Luis Castiñeiras 5 votos y Xusto Ordóñez 2 votos, con lo que fue proclamado alcalde el primero de ellos.

Bustelo manifestó en su discurso de investidura, que los vecinos les mandaron a quienes forman parte ya de esta nueva corporación un mensaje contundente a través de las urnas encomendándoles la tarea de "facer do diálogo e do traballo conjunto unha ferramenta fundamental e indispensable sobre a qué aoster a acción de Goberno, unha tarefa que asumimos non só por imperativo, senón tamén por convencemento". Declaró que se hacen cargo desde hoy de la labor de empezar a construir "o futuro do noso pobo, un futuro para todos", y agregó que lo hacen "orgullosos do traballo feito para chegar ata aquí así como tremendamente ilusionados por los retos que Rianxo tiene por delante.

"Facémooo tamén con humildad conscientes de que estamos de paso e de que máis cedo ou máis tarde este bastón de mando que hoxe recibimos de Adolfo Muiños llo entregaremos a quen os veciños lle encomienden a honrosa tarifa de gobernar Rianxo", indicó Julián Bustelo. El nuevo alcalde roanxeiro le quiso agradecer particularmente y en nombre de toda la corporación municipal, a su antecesor en ese cargo su entrega durante los últimos doce años de trabajo al servicio de Rianxo "ejercido con honestidad, amabilidade e tolerancia, virtudes que lle soubo transmitir ás diferentes corporación que durante este periodo se sucederon", puntualizó.

Julián Bustelo hizo extensivo ese agradecimiento a todas las personas que en estos últimos años pasaron por el salón de plenos, así como a todos los nuevos ediles, "un exercicio de compromiso e mesmo de xenerosidade a través dis que entregades boa parte do voso tempo para traballar, aínda dentro da pluralidad e da diferencia, polo ben común". Subrayó que tien por delante la tarea de fortalecer, dentro de sus posibilidades, está administración, dar con los medios para reforzar la gestión municipal y poner las bases para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios a medio plazo en todo el municipio y, en particular, en los núcleos más periféricos.

"Temos pir diante tamén a labor de fortalecer a nosa pequeña e mediana economía, recuperar o dinamismo das nosas rúas e garantir o desenvolvemento industrial paea os vindeiros anos", precisó Bustelo. El alcalde rianxeiro añadió que otra de las obligaciones que tienen es la de seguir comentando el camino hacia una transición ecológica necesaria y urgente, haciendo de esa labor un compromiso transversal a la acción de gobierno. En definitiva, afirmó que tienen por delante una "axenda intensa e transcendental" que debe ser abordada con "ese diálogo e con dse traballo conjunto ao que aludía anterioremente".

Por último, Julián Bustelo declaró ante todos los presentes que paea los concejales de Rianxo en Común la política es "esa arte de coidar do común e de protexer os intereses das persoas traballadoras e dos máis vulnerables, no canto desa palabra denostada sinónimo de falea de honestidade e de egoísmo. Exerzámola pois. Viva Rianxo". Esas últimas palabras fueron sucedidas de los aplausos de los presentes así como ocurrió seguidos después cuán Bustelo indicó que se había constituido la nueva corporación municipal, al igual que unos minutos antes cuando Adolfo Muiños le entregó el bastón de mando.