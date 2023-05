Manuel Ayaso y Alfonso Costa rinden homenaje a Picasso en el Museo de Artes do Gravado, en Ribeira

El Museo de Artes do Gravado alberga, con el apoyo de la Xunta de Galicia, la exposición "Momenaxe a Picasso" de Manuel Ayaso y Alfonso Costa en la que recrean los estilos y temas del pintor malagueño, como la tauromaquia, el cubismo, Guernica o el circo, entre otros . A última hora de esta tarde tuvo lugar el acto de apertura de esta colección de creaciones de los artistas aguiñense y noiés y que contó con la participación del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, así como de la concejala de Cultura de Ribeira, Mariola Sampedro, y el vicepresidente de la Fundación do Museo do Gravado á Estampa Dixital, Javier Expósito, y el director del museo, Pastor Rodríguez, entre otras autoridades, y que se enmarca en la programación diseñada con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso.

El representante de la Consellería de Cultura alabó la labor del Museo de Artes y su relación con la figura de Picasso, "non en balde, este centro custodia distintas obras do artista, algunhas das cales foron aportadas para 'Picasso, branco no recordo azul', a gran exposición coa que a Xunta reivindica a pegada galega na traxectoria do artista, que se pode visitar no Museo de Belas Artes da Coruña". Cabe recordar que la primera de las actividades en torno al artista malagueño en el Museo de Artes do Gravado arrancó con una primera muestra, "Gravados ao linóleo de Pablo Picasso", que estuvo abierta al público hasta finales de abril. Además, se anunció que en octubre habrá una tercera exposición de linograbados, así como talleres específicos. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de junio, en horario de 9,30 a 16.00, de martes a sábado y los festivos de 10.00 a 13.00 horas.