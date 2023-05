María Faltri triunfa entre os cativos co seu orixinal espectáculo musical "Picadiscos" en Ribeira

A Praza do Concello de Ribeira deu cabida este mércores ao mediodía dentro da programación do Maio Cultural, e que serviu para conmemorar o Día das Letras Galegas, o orixinal e sorprendente espectáculo musical galega "Picadiscos", a cargo de María Faltri, unha vocalista de longa traxectoria, como A Banda das Apertas de Magín Blanco, que fixo bailar e xogar aos máis cativos, e que pideron aprender as cancións da man dos libros da súa pequena biblioteca ambulante. Ademáis, obsequiou aos nenoss cunhas galletas de nata con formas de letras que foron elaboradas pola sección de cociña do obradoiro de emprego Tahume VIII.