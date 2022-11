Mariscadores de a pie de Cabo de Cruz se movilizan en Ribeira contra la "esquilmación" de sus zonas de trabajo por el colectivo de a flote

Un centenar de mariscadores de a pie de la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz están concentrados delante de la delegación en Ribeira de la Consellería do Mar para protestar contra lo que denuncian como la "esquilmación" de su zona de trabajo por parte de profesionales del colectivo de a flote de dicho pósito. Afirman que se trata de una situación que se viene registrando desde hace unos ocho años y que ya ha provocado otras movilizaciones en Boiro pero, "fartos de que -dicen- non se solucione o problema" esta mañana decidieron acudir a la capital barbanzana para reunirse con responsables territoriales del departamento autonómico que dirige Rosa Quintana para que "tomen cartas no asunto". Denunciaron que esta mañana el sector a flote incluso está faenando en la zona de Mañóns que actualmente está cerrada. Por ese motivo, hasta el lugar se desplazaron inspectores de la unidad operativa de Ribeira del Servizo de Gardacostas de Galicia para levantar actas de esas infracciones y que derivarán en la apertura de expedientes sancionadores.





























Los mariscadores de a pie crucenses indicaron que están perdiendo la jornada de trabajo de hoy y que lo hacen para defender sus intereses y derechos. Y anuncian que posiblemente también perderán la jornada de mañana y no pararán con sus protestas hasta alcanzar una solución. De igual modo, afirman que los mariscadores a flote que están faenando en su zona de trabajo incluso están extrayendo cría de almeja para luego sembrarla en otras zonas, pero también otras que no dan la talla. En estos momentos se está a la espera de que concluya la reunión que mantienen varios de sus representantes con el jefe territorial de la Consellería do Mar, Fernando Estévez, quién les dijo que el plan de explotación ampara las reclamaciones de las mariscadoras de a pie. También se entrevistaron con el jefe de la unidad operativa ribeirense del Servizo de Gardacostas, Francisco Arias.