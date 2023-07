Los mariscadores de a pie crucenses insisten en que los rañeiros vulneran las normas y los tachan de “furtivos”

La agrupación de mariscadores de a pie de la Cofradía de Cabo de Cruz ha querido salir al paso de las últimas manifestaciones e imágenes protagonizadas por el colectivo de rañeiros locales, a los que el Servizo de Gardacostas ya les ha decomisado media decena de lanchas por acumulación de actas de denuncia por faenar en zonas prohibidas y que están destinadas exclusivamente para los mariscadores de a pie. Su presidenta, que también es la vicepatrona del pósito crucense, Mercedes Mariño, indicó que los mariscadores de a flote siguen “traballando a terra”, precisando que “andan reclamando que se respecten as boias e traballan da liña de boias para terra”. Respecto a ello, se pregunta si con ese tipo de acciones “non son furtivos”, entendiendo por ello lo que recoge la Real Academia Española de una persona “que caza, pesca o hace leña en finca ajena, a hurto de su dueño”.



Mariño Alonso les reprochó que salgan “dando pena” en los medios de comunicación, “mentres espolian o pouco recurso que lles queda ao sector de terra”. Y se pregunta qué es lo que le están pidiendo a la Consellería do Mar, si que “cambie a normativa para eles ou que, directamente, prevarique”. La presidenta de las mariscadoras de a pie señala que la normativa establece que la división de zonas de trabajo entre los dos sectores se establece en la línea de boyas y, de no haberlas, en la cota mareal 0.0. “Cando unha persoa se salta a lei hai consecuencias. Se un conductor se salta un stop hai multa de tráfico, se o saltas reiteradamente acumulas sancións e se non pagas as multas chega un momento no que acaban embargándoche para cobrar. Isto é o que lle está pasando aos rañeiros que se estiveron saltando a lei”, dijo Mariño. En este sentido, recalcó que los rañeiros fueron advertidos reiteradamente de los que podía pasar y exhortados a ceñirse a la normativa “e fixeron caso omiso”, y que ahora “como calquera fillo de veciño, teñen que aterse ás consecuencias dos seus actos”, concluyó.