Medio centenar de entidades se implican con unas 80 actividades en el Xuño da Cultura e as Artes

Un total de 54 entidades de diversos ámbitos y departamentos y servicios municipales de Ribeira se implican el la confección y desarrollo de unas 80 actividades que se incluyen en la programación del Xuño da Cultura e as Artes, que arranca hoy con un concierto de alumnos del conservatorio “Enrique Paisal” (19.00 horas) y clases abiertas de linedance -individual- (20.00) y de ritmos latinos -por parejas- (21.00), ambas en el aula de música de Aguiño, además de otros eventos que tendrán continuidad todo el mes, como un concurso de naipes y dominó por parejas en el Liceo, visitas guiadas al centro de interpretación de arqueológica de San Roque y a las exposiciones “Detlef Kappeler” y “Azares de Granell en zinc e papel” en el Museo do Gravado de Artes, y la colección “Polaridades” de Alterarte que se inaugurará mañana (21.00) en el centro Lustres Rivas.



La concejala de Cultura, Mariola Sampedro, acompañada de la edila de Educación, Juana Brión, desgranó la programación de la novena edición del Xuño da Cultura e as Artes, en la que habrá música, teatro, cine, charlas, literatura, folclore, festivales, deporte, talleres, espectáculos, baile, fiestas y exaltación de las raíces locales con jornadas de puertas abiertas de varias entidades, así como la feria de automóviles eléctricos, híbridos y de ocasión, del 17 al 19. En su intervención, destacó que asociaciones, colectivos, agrupaciones, comisiones, clubes, instituciones y áreas municipales han sumado esfuerzos para ofrecer “o mellor escaparate para amosar o labor cultural e artístico da nosa xente”, precisó.



Sampedro detalló que este ciclo de actividades se impulsa para poner en valor el trabajo cultural del tejido social, mostrar la cultura en la calle a través de diversas actividades en todas las disciplinas artísticas y realizar, al menos, un acto diario, combinando cultura de pequeño formato con medianos eventos adaptados a las actuales circunstancias. Además de coordinador de todo el programa, la Concellería de Cultura organizará varios eventos, como será el viernes la clausura de la escuela municipal infantil de teatro con la representación de la obra “Que me estas a contar”, un acto que también servirá de homenaje a Daniel Gómez Ramil.



También destaca la colaboración con distintas comisiones de fiestas en Artes, Carreira y Castiñeiras. Otra actividad próxima será la Noite Aberta, que tendrá lugar en comercios asociados a la patronal local el viernes 3 hasta las 21.00 y el sábado 4 hasta las 22.00 horas. El día 17 habrá una “noite meiga” con música y canto tradicional, queimada y conjuro en la Praza Pablo Neruda (22.00), y no faltarán más celebraciones vinculadas al San Xoán. Y el 28 será la conmemoración de “Ribeira con Orgullo”, con motivo del Día del Orgullo LGTBIQA+.