Las mejoras ejecutadas en el colegio de Palmeira permiten un ahorro energético del 40 %

La Consellería de Educación acometió en el colegio plurilingüe de Palmeira unas actuaciones de rehabilitación para la mejora energética de dicho centro educativo ribeirense, con una inversión que ascendió a 576.768 euros, y que se calcula que supone un ahorro energético del 39,57%, y la reducción de emisiones de CO2 en un 41,88%. Básicamente, las obras consistieron en aislar las fachadas, sustituir las ventanas por otras de carpintería de aluminio que reúnan condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarios, y cambiar persianas por otras con mayor aislamiento térmico, y las puertas. Tras la finalización hace meses de los trabajos, ayer fue supervisada por el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, junto al jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, el alcalde, Manuel Ruiz, y el edil Emilio Pérez.



En dicho proyecto se incluyó el cambio de ubicación de la puerta de acceso al gimnasio desde el patio cubierto, se cambió el sistema eléctrico de iluminación en todas las zonas del edificio, sustituyendo las actuales por pantallas LED de menor consumo y con equipos de regulación multisensor, se repusieron los falsos techos de la plantas baja, primera y segunda, se renovaron los pavimentos de las aulas en mal estado y se efectuó el pintado interior del colegio. Gonzalo Trenor felicitó a la dirección del colegio, pues dijo que se nota “cando hai un equipo que funciona e traballa e ten ese coidado especial, o cal se traduce na prestación do servizo educativo para os nenos”.



La directora del colegio, Noelia Rebollido aprovechó para anunciar que este mes solicitarán otras reformas, siendo la principal el arreglo del gimnasio por las deficiencias que tiene en el suelo, para lo que ya está en contacto con la Alcaldía. De igual modo, también considera necesario reparar deficiencias en los pasillos y peldaños de las escaleras, ya que muchas veces generan pequeños accidentes en el alumnado, y solicitarán una cubierta para que los escolares puedan salir al patio los días de lluvia y no tengan que quedar en las aula. También dijo que, pese a las supresión de unidades y personal se han adaptado, precisando que la Consellería de Educación les proporcionó los recursos necesarios de cuidadores, que eran muy urgentes para atender a los niños correctamente. “Ben é certo que se puideramos ter as 4 aulas e ao profesorado de apoio sería máis cómodo, pero somos conscientes de que Palmeira vai perdendo habitantes cada ano e temos que adaptar as necesidades ás nosas posibilidades e tentar traballar o mellor posible con estes medios”, puntualizó.