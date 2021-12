La mujer fallecida en la AG-11 en Rianxo se apeó de la furgoneta al averiarse y la atropelló un coche

El accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde del domingo en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 18, entre los accesos de Taragoña y Rianxo, y en el que falleció una vecina de Santiago de Compostela de 52 años, se produjo, presuntamente, después de que esa mujer se apeó de la furgoneta Peugeot Partner en la que iba de acompañante para tratar de colocar los triángulos con los que señalizar el peligro que suponía la presencia de la misma en la vía tras sufrir una avería. Esa era la hipótesis que ya se apuntó en un primer momento y que estuvieron investigando los integrantes del equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña desplazados al lugar de los hechos.







También se apuntó que la referida persona de mediana edad que iba en el asiento del copiloto de la furgoneta fue atropellada por otro vehículo que circulaba por la AG-11 en el mismo sentido y que, al parecer, manifestó que no había visto la furgoneta parada, por lo que no pudo evitar embestirla. Desde el 112 se confirmó que en el accidente se vieron implicados tres vehículos, pues además de la citada furgoneta había un Volkswagen Golf y un Citroën C3. Los Bomberos de Boiro, que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente de tráfico y se encontraron tirada sobre el asfalto a la víctima y señalaron que posiblemente había sido atropellada, e informaron que estaba fallecida. Al mismo tiempo, llegó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, además del equipo médico del PAC de Rianxo, que trataron de reanimarla, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Quienes alertaron del accidente indicaron que había una persona atrapada dentro de uno de los tres vehículos siniestrados, finalmente no fue preciso usar los equipos de excarcelación para liberarla. De todos modos, el personal sanitario comunicó que, además de a la fallecida, atendieron a otros tres heridos, uno de los cuales fue evacuado al centro hospitalario de referencia.