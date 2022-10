Una multitud clama en Ribeira contra el veto europeo a la pesca de fondo

Varios centenares de personas han clamado este sábado en Ribeira contra el veto europeo a la pesca de fondo en una movilización que ha reunido a todos los partidos con representación en el Parlamento —PPdeG, PSdeG y BNG—, a sindicatos y a miembros del sector. Los asistentes portaron pancartas con lemas como “Sen o mar morremos” y “Coidar o mar sí, pero non así”.



El objetivo ha sido defender la flota gallega y protestar frente al reglamento de la Comisión Europea que entra en vigor este domingo y que restringe la pesca de arrastre en 87 zonas del océano Atlántico, aunque una reciente matización la permite hasta 400 metros de profundidad, si bien el Gobierno ya ha planteado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. A la conclusión del acto, el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, fue el encargado de leer un manifiesto.



La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que ha asistido junto al vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, ha reclamado a la Comisión Europea “que reflexione, que eche para atrás este reglamento”. En ese sentido, ha pedido que tenga en cuenta los últimos datos científicos e informes de impacto socioeconómico, pues entiende que no avalan la decisión del veto. Además, ha defendido la apuesta del sector pesquero por la sostenibilidad.



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado en declaraciones a los medios que “este veto no tiene ningún tipo de justificación ni desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista económico”.



El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que la movilización es “un grito a la Unión Europea” de que “Galicia sin sus pescadores, sin su flota, no es Galicia”. l