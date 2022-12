El Museo de Artes do Gravado recibe el “sereo” a la mejor iniciativa cultural de O Barbanza

El alcalde de Ribeira y presidente de la Fundación del Museo de Artes do Gravado, Manuel Ruiz Rivas, recibió ayer en el Pazo de Goiáns el “sereo” que la asociación cultural Barbantia le concedió a dicha institución en la categoría de iniciativa cultural en la comarca barbanzana de los XVI Premios Barbantia. El mandatario hizo partícipe de la misma al vicepresidente y mecenas de ese museo, Javier Expósito Paradela, sin el que dijo que no sería posible contar con algo semejante y destacó que, junto a su familia "fixo da arte a súa ilusión e que coa súa filantropía fan posible que hoxe esteamos presumindo do museo do gravado quizais máis importante que existe en máns privadas do mundo, e esa biblioteca ilustrada se debe só a un soño que hoxe se fai para él un pouco máis realidade".

Ruiz Rivas expresó las dificultades que hay para vender cultura, y que eso le provoca "a desazón dun deber non cumprido", pese a la importancia que tiene el hecho de que la obra del Museo de Artes do Gravado va a ir ahora a China, como antes lo hizo a Estados Unidos o a Costa Rica, entre otros lugares del planeta, "pero se se anuncia que vai abrir un McDonald's en Ribeira se entera toda a comarca", precisó. Pese a todo ello, subrayó que este premio es un acicate para seguir trabajando y darlo a conocer, al igual que la figura de Javier Expósito. Los otros dos galardones, en las modalidades de a la trayectoria cultura en O Barbanza y de la Cultura gallega, fueron aa parar a manos de la recitadora noiesa Ana Blanco y el académico Xesús Alonso Montero, respectivamente.

Antes de ese momento estelar, la gala ya había consumido más de una hora con una primera intervención musical de Alba Tubío y Juan Pérez Ortega, de la Escola de Música de Boiro, que interpretaron hoy tengo ganas de ti” de Miguel Gallardo, para luego entrar en escena Os Quinquilláns, ue presentaron a los componentes de la mesa presidencial, en la que se encontraban Manuel Cartea y María Xesús Blanco, presidente y vicepresidenta de Barbantia; María Outeiral y Luis Ruiz, concejala de Cultura y teniente de alcalde del Concello boirense, y Sandra González Castro, diputada provincial delegada de Educación e Mocidade de la Diputación de A Coruña.

Luego se presentó el número 18 del Anuario de Estudos do Barbanza, para regresar el dúo artístico que condujo la ceremonia, algo que hizo con mucho humor y haciendo interactuar al público, como cuando pidieron su implicación para reproducir el ruido de fuegos artificiales antes de decir el nombre de cada uno de los premiados. Ellos se encargaron de dar paso a una proyección de un audiovisual con el balance anual de la asociación Barbantia, mientras sonaron los acordes de “Jacob” de Haan interpretados por los antes referidos Alba Tubío y Juan Pérez Ortega, que regresaron para cerrar el evento con la interpretación de una selección de canciones de Nino Bravo.