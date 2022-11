La Navidad se inaugurará el día 2 de diciembre en Ribeira con el encendido oficial del alumbrado

El próximo viernes, 2 de diciembre, coincidiendo con el ocaso, se procederá al encendido oficial del alumbrado navideño en Ribeira, concretamente en unos 50 espacios del casco urbano, así como al descubrimiento del belén que personal de la UAD está instalando desde hace dos semanas en el Malecón, y que incluirá temática sobre la paz, además de mayor contenido de elementos relacionados con el agua. Así, se dará por inaugurada la Navidad en la capital barbanzana seis días después que en 2021. Pese a ello, en varios comercios ya colocaron ayer la decoración navideña en sus fachadas que mantendrán hasta después de Reyes para incentivar las compras en esta época, incluyendo la campaña del Black Friday, que se cierra hoy y en la que se sortean 300 euros en premios.





La iluminación en una decena de espacios de las ocho parroquias rurales entrará en servicio el 6 de diciembre, y se mantendrá en su totalidad hasta el 8 de enero. El apagado diario será a las dos de la madrugada, a excepción del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, que se realizará a las 6.00 horas, lo que supone una hora antes de la que venía siendo habitual, para contribuir al ahorro energético. La empresa adjudicataria de su instalación es la misma que ya lo colocó hace doce meses, Íñigo Janza Piñeiro, que fue el único licitador, con una oferta de 100.430 euros, lo que supuso una baja de 92 euros respecto al precio por el que salió a contratación.





Entre los elementos más destacados sobresalen una bola gigante, caja de regalo, muñeco de nieve, ángel o figura similar transitable de microbombillas de un mínimo de 9 metros de altura, a elección del adjudicatario, que se instalará en la Praza do Concello, donde habrá una cortina perimetral en la fachada del consistorio y la pérgola de madera, y podría recuperar el árbol cónico de Navidad de 18 metros y con intermitencias, o bien repetirá en el Malecón. Una de las novedades será la reducción a uno de los cuatro pórticos navideños tipo panel grande, con 60.000 puntos led, y que irá en el acceso desde el Malecón a Rosalía de Castro, y en el tramo inicial peatonal entre la Praza do Concello y la Avenida do Malecón habrá un techo lumínico. Entre otros muchos elementos habrá 98 arcos led navideños en las parroquias rurales y barrios y 80 arcos de lámpara flash o led intermitente en la ciudad, diez de árboles cónicos de entre 5 y 10 metros de altura y una composición de cortina tipo carámbano con iluminación led y un mínimo de 15 bolas colgantes de led luminosas y colores variados.