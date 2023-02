Ocasionan daños en el cuadro de telecomunicaciones y vacían un extintor en un edificio de Ribeira

Un edificio de viviendas de la Praza de España, en pleno casco urbano de Ribeira, fue objeto en las primeras horas de la mañana de ayer de un acto vandálico. Alguien vació por completo un extintor de polvo en el vestíbulo del portal del inmueble, afectando tanto a esa zona como a otras partes de los espacios comunes, especialmente a las escaleras que conducen tanto al sótano como a la primera planta. Además, fueron arrancados diversos elementos del cuadro de telecomunicaciones, que dejaron sin servicio de Internet y televisión por cable a varias viviendas y a un negocio situado en el bajo comercial.



Se cree que los hechos se registraron entre las siete menos cinco minutos de la mañana, cuando uno de los residentes pasó pro ese lugar y estaba todo en condiciones, y treinta y cinco minutos después, cuando pasó otro vecino y comprobó lo sucedido. En ese intervalo de tiempo nadie vio nada, ni a la personas que lo hizo. La presidenta de la comunidad de vecinos ya presentó la correspondiente denuncia en la comisaría, que ya ha abierto una investigación al respecto. De hecho, efectivo de su unidad científica ya estuvieron durante la mañana tomando fotografías y recogiendo indicios para tratar de esclarecer la autoría de esos actos vandálicos, pero no parece que vaya a ser una tarea fácil.



Respecto a la sospecha de que se pudiera tratar de una “carnavalada”, teniendo en cuenta las fechas que se están atravesando, algunos vecinos de esa misma zona lo descartan e indicaron que cree que eso es sólo una casualidad, pues apuntaron que hace un par de semanas alguien vació dos extintores en otro portal de esos mismos bloques de pisos. “En Ribeira están pasando cousas moi raras”, dijo una vecina de la Praza de España, mientras que otra añadió que “mentres non se tomen cartas no asunto, se deixe de mirar cara outro lado e se sigan a negar as cousas que están ocorrendo, non se lle vai a poñer remedio. O tema é moi serio”.