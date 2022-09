Oleiros despidió sus fiestas con la celebración del Corpus, música y empanadas

La parroquia ribeirense de Oleiros bajó ayer el telón de sus fiestas de verano con una jornada en honor al Santísimo Sacramento, en la que no faltó la misa solemne cantada, en laque el niño Íker Míguez Figueiras, de 10 años, hizo su Primera Comunión, en una ceremonia que contó incluso con la participación del grupo de gaitas Os Pequenos do Barbansa. Tras la celebración religiosa, a la que asistieron el alcalde, Manuel Ruiz, y las edilas Mariola Sampedro y Elvira Pereira, y aprovechando que no llovía, tuvo lugar una pequeña procesión del Corpus -bajo palio- hasta el cruceiro de la parroquia, donde estaba montado un altar, en el que se hizo una ofrenda.



A la conclusión del desfile, los asistentes se sumaron a la sesión vermú que estaba teniendo lugar desde varios minutos antes a unos metros de distancia, en el recinto de la fiesta cubierto con una carpa, con la actuación de Thais Suki, que se incluía dentro de la programación municipal de Rúas Musicais. A la vez se estuvo desarrollando la VI Festa da Empanada, en la que se sirvieron en tapas un total de 30 empanadas de atún, carne y xoubas. La jornada había arrancado a las diez de la mañana con la salida de una ruta caballar de 23 kilómetros, con la participación de una treintena de equinos, que luego regresaron al campo de la fiesta.