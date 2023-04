Ordóñez presenta su candidatura para tomar el relevo de Muíños en la Alcaldía de Rianxo

El BNG de Rianxo presentó esta mañana la candidatura en un acto en el Auditorio, que contó con la presencia de más de doscientos asistentes, entre público y compañeros del Bloque de la comarca. Una presentación que contó con la intervención de la diputada autonómica Olalla Rodil, el candidato a la Alcaldía, Xusto Ordóñez, y el alcalde, Adolfo Muíños, que mediante el símbolo de una mochila pasó el relevo al alcaldable. Una mochila “cargada de dignidade e de valentía”. El regidor hizo además balance de sus doce años como regidor, una etapa de la que subrayó su gestión ante la deuda que tenían las arcas municipales.



A Ordóñez lo acompañará una candidatura muy renovada, en especial en los primeros puestos, que estará conformada por Sarela Betanzos Freire, Francisco Rey Grille, Rosa Fungueiriño Suárez, Xosé Vázquez González, Lourdes Tarrío Garrido, Tobías Betanzos Rego, Raquel García Abuín, Alexandre García Yáñez, Ana Belén Sieira Otero, Manuel Gómez Villanustre, Almudena Ces Carou, Andrés Rial Ares, Ramona Fernández Figueira, Valentín Torrado Rial, Maura Rañó Arcos y Adolfo Muíños Sánchez, que ocupará el último puesto de forma testimonial y para arropar al nuevo candidato.



Asimismo, diez suplentes integrarán la lista, lo máximo legalmente, que serán Manuela González Fungueiro, Xosé Rodríguez Vicente, Marité Sobradelo Iglesias, Miguel Ordóñez Calvo, Cristina González Bastos, Xavier Varela Vidal, Margarita Vilar Martínez, Anxo Moares Collazo, Lara Tubío Garrido y Manuel Morán.

“Máis Porvir, máis futuro”

En el acto, Ordóñez pidió a los asistentes ayuda y confianza para “traer máis porvir, máis futuro e máis esperanza a todas as persoas que habitamos neste territorio acolledor, amable e fermoso que se chama Rianxo. Además, aseguró presentarse “orgulloso do goberno de Rianxo dende 2011 e ao longo de 12 anos, e aquí estamos para dar explicación do feito, do que está en camiño e daquilo que está en proxecto” y con el objetivo de “ser útiles” para el vecindario.



En este sentido, el alcaldable expresó su compromiso por concretar los proyectos ya iniciados, así como poner en marcha otros nuevos, como la ampliación del polígono industrial o mejorar los servicios de saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de basura o el SAF, entre otros.