Palmeira se rebela contra los bancos y bolardos que se instalaron en el puerto

Palmeira fue ayer al mediodía un clamor en contra la actuación impulsada y ejecutada por Portos de Galicia consistente en la instalación de bancos de piedra y bolardos metálicos en la explanada portuaria, que dificultan la circulación y la accesibilidad e impiden el aparcamiento. Fue en una concentración impulsada por el Partido Barbanza Independiente (PBBI), principal partido de la oposición municipal, con la colaboración de residentes y hosteleros, y a la que se sumaron representantes del PSOE y BNG, así como varias decenas de vecinos que, con su presencia, quisieron mostrar su malestar con dicha intervención, al igual que ya lo habían hecho el pasado jueves algunos de ellos haciendo público su malestar a través de este periódico.



Uno de esos vecinos, Victoriano Redondo Toucedo, se refirió a la tipología “serpenteada” de la colocación de los referidos obstáculos, precisando que “en lugar de hacer un paseo, mais ben parece un camiño ou circuito para coches de rally”. Incidió en la idea de que los vecinos están disconformes, “como o demostran ao acudir a esta concentración”, y subrayó que le parece incomprensible que unos le estén echando la culpa a otros. El portavoz del PBBI, Vicente Mariño, contradijo a quienes dicen que Palmeira es una parroquia que no se moviliza, “pues en menos de 24 horas se ha conseguido mover a un gran número de personas para expresar su rechazo a esta chapuza, a este atropello, a esta aberración”.



Mariño de Bricio también tuvo palabras para el alcalde, del que dijo que se desvincula de esta actuación. “El señor Ruiz está viciado de poder y con la prepotencia que le caracteriza ahora se esconde. Sin embargo, el equipo de gobierno tiene que conocer y ser consciente de cualquier movimiento que se haga en el municipio”, precisó el líder de la oposición. Además, el portavoz del PBBI dijo que ha habido reuniones del mandatario local con Portos para explicarle lo que se iba a hacer, “por lo que tengo que decirle que no pretenda hacernos tontos diciendo que no sabe nada de esta obra”. “Quiero creer que sabían perfectamente lo que iba a hacerse, pues en caso de que sea cierto que no conocían la obra que se ejecutó es mejor que dejen el Gobierno municipal”, subrayó.









Contra el patrimonio





El portavoz del grupo municipal del PSOE, José Manuel Vilas, insistió en calificar esta actuación de una aberración contra el patrimonio y, a su juicio, los bancos y bolardos están fuera de lugar y se podrían suplir por el pintado de marcas viarias. “Esto que fixeron significa un entorpecemento á circulación dos veciños de Palmeira e aos seus visitantes. Este é un lugar de encontro, como o demostra o feito de que estes nenos cos seus pais veñan a facer vida social”. Y dijo que la Cofradía de Pescadores de Palmeira tendrá algo que decir “porque da a impresión que tamén ten a súa responsabilidade”, precisó Vilas. Su compañero José Manuel Suárez-Puerta incidió en que esta obra la acometió Portos de manera unilateral y que “lo más grave es que el alcalde está tratando de desvincularse, haciéndose ahora el sorprendido, pero hay una foto que demuestra que está firmando un protocolo”. Por ello, le pregunta si firmó en blanco, si se lo leyó, si no sabía lo que firmaba y qué es lo que recoge ese convenio.



Por su parte, el edil Luis Pérez Barral, del BNG, criticó que el PP no puede hacer un proyecto de manera unilateral “e sen contar co visto e prace dos veciños, que deben que ter voz e voto e porque os proxectos non se poden facer sen consenso”. De igual modo, manifestó que “Ruiz mente cando di que non sabía nada, pois o pasado 20 de decembro reuniuse coa presidenta de Portos e acordou facer esta obra en Palmeira”. Por ello, anunció que va a poner este asunto en conocimiento de la diputada Rosana Pérez para trasladarlo al Parlamento y que se revierta esta actuación. “Nos estamos dispostos a que a xente teña máis espazo para andar e disfrutar e non algo así que dana aos negocios e veciños eliminando estacionamentos. Non se pode facer así e menos sen dar alternativas”.



Portos de Galicia ya desvincular el pasado jueves la polémica intervención, que fue presupuestada en 40.000 euros, de otra de mayor calado proyectada para ese mismo entorno por importe de 900.000 euros y que fue diseñada por la Fundación RIA, pues se trata de actuaciones distintas, aunque desde ciertos sectores se haya querido llevar a la confusión relacionándolas. De hecho, desde el ente autonómico presidido por Susana Lenguas se indicó que la instalación de los referidos bancos y bolardos tenía carácter provisional y sólo era un paso previo a la otra actuación que permitirá la reordenación de los usos de esa zona portuaria, precisando que las medidas que se lleven a cabo serán fruto del consenso de todas las partes afectadas.