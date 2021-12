El Parlamento solicitará a la Xunta que incorpore a Rianxo al servicio de hospitalización a domicilio

La Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de ley presentada por el PSdeG-PSOE para reclamarle a la Xunta que incorpore a Rianxo al Servizo de Hospitalización a Domicilio en el primer trimestre de 2022, extendiéndolo a todo el área sanitaria de Santiago-O Barbanza. La diputada socialista Noa Díaz llevó a la cámara gallega la demanda de los vecinos de dicha localidad, que se está organizando en torno al movimiento “Hado para Rianxo, Hado para todos”, para reclamar una solución urgente a esta carencia en su calidad asistencial.





La parlamentaria del grupo socialista coincide con los vecinos de Rianxo en reclamar el cumplimiento del compromiso del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, “que en 2019 apuntaba ao horizonte do ano 2021 como límite para implantar o Hado en todo o territorio galego”. Y recordó que el Plan Galego de Hospitalización a Domicilio, presentado en 2019 marcó la previsión de llegar a toda a población de la comunidad en 2023, “pero xa sobrepasado o ecuador do programa, existen diferenzas entre as áreas sanitarias do país”. Apunta que mentres algunhas de ella ya tienen la implantación completa, en Santiago-O Barbanza se limita a una área de 25 kilómetros de la unidad, dejando fuera a Rianxo, por estar a 32 y 28 kilómetros de Santiago y Ribeira, respectivamente. “Non podemos crer que a razón sexan eses 3 ou 7 quilómetros”, manifestó Díaz.





Además, recordó que Rianxo ocupa el puesto 51 de las localidades más pobladas de Galicia y carece de un servicio con el que cuentan Santiago, Ames, Padrón, Dodro, Boiro, A Pobra, Ribeira y Porto do Son en la misma área. Igualmente, apuntó que desconoce la razón por la que Rianxo no dispone, al menos de forma transitoria, de unidades volantes que incluye la estrategia Hado mientras no se implemente el servicio de forma estable. Y le reclamó al PP que no ponga la pandemia como excusa, “xa que debera ser unha razón ou un argumento poderoso precisamente para acelerar a cobertura Hado en todo o territorio”.





Por su parte, la portavoz del PP, Encarna Amigo, apoyó la propuesta del PSOE para que todos los pacientes puedan recibir en su domicilio los cuidados que recibiría en el hospital, evitando estancias prolongadas, en los centros hospitalarios. También resaltó que para potenciar esta alternativa la Xunta creó en febrero la categoría de personal médico de hospitalización a domicilio.