Picasso protagoniza una exposición en el Museo de Artes do Gravado

Un numeroso público respondió a última hora de la tarde del viernes a la llamada del Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital con motivo de un doble acto. Por un lado, tuvo lugar la inauguración de la exposición “Picasso. Gravados ao Linóleo” y, por otro, la presentación del libro “Unha historia da arte galega”, de Carlos Bernández, estrecho colaborados de dicha entidad museística. El evento contó con las intervenciones de Javier Expósito Paradela, vicepresidente de la Fundación del Museo de Artes do Gravado, del que es su mecenas; Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura; Pastor Rodríguez, director del Museo do Gravado; María Xesús Blanco, presidenta de la asociación cultural Barbantia, el ya citado Carlos Bernárdez, historiador e crítico de arte, y Manuel Ruiz, presidente de la Fundación del Museo de Artes do Grabado y alcalde de Ribeira.



El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participó en la inauguración de la referida muestra con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. El programa cultural específico para esta ocasión arrancó con una primera exposición, de grabados al linóleo de Picasso, que estará abierta al público para que pueda ser visitada hasta finales del presente mes de abril. Esta colección de obras de arte está conformada por 44 linograbados que recogen parte del trabajo realizado con esta técnica por el pintor malagueño entre las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo XX..



En su intervención en el acto de apertura de esta colección, el representante de la Consellería de Cultura destacó la vinculación del Museo de Artes do Gravado con la figura de Picasso, dado que custodia distintas obras del artista andaluz. Asimismo destacó la aportación realizada desde dicha entidad museística ribeirense con varias piezas a “Picasso, branco no recordo azul”, la gran exposición con la que la Administración autonómica trata de reivindicar la huella gallega en la trayectoria del artista, que ya se puede visitar en el Museo de Belas Artes da Coruña. En este sentido, aprovechó para agradecer públicamente ala institución ribeirense el préstamo de esa obra. Esta inauguración se completó con la presentación, en el mismo museo, de la obra “Unha historia da arte galega”, obra del mencionado historiador Carlos Bernández, en la que hace un recorrido desde las mámoas y los petroglifos hasta las tendencias estéticas de las últimas décadas.