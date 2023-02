Picasso será homenajeado este año con tres exposiciones en el Museo de Artes do Gravado, en Ribeira

El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participó esta mañana en la presentación de la programación del Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, en la que se incluyen tres exposiciones que cuentan con apoyo de la Xunta de Galicia y que se desarrollarán hasta el mes de octubre. El objetivo que se persigue con estas muestras es, en palabras del representante autonómico, “poñer en valor a obra do pintor que custodia este museo e renderlle homenaxe nesta efeméride tanto a través dos seus propios linogravados como da obra de artistas como Manuel Avaso ou Alfonso Costa”.

El director xeral de Cultura agradeció también a la institución ribeirense su contribución a "Picasso, branco no recordo azul", la gran exposición con la que el Gobierno autonómico reivindica la huella gallega en la trayectoria del artista a través de una selección de 120 piezas, muchas de las cuales son representativas de su período de formación en A Coruña y de su etapa de madurez y consagración. Non en vano, el Museo de Artes do Gravado es prestador de obra al Museo de Belas Artes da Coruña para esta muestra.ç

La primera de las tres exposiciones, que será "Gravados ao linóleo de Pablo Picasso", se desarrollará entre febrero y abril y estará conformada por 44 linograbados que recogen parte del trabajo en esta técnica realizado por el pintor entre los anos 50 y 60. "Unha técnica especialmente atractiva para o artista, que achou nela unha relación colorística axeitada á economía da liña das súas composicións maduras", dijo Lorenzo.

En mayo y junio se expondrá la muestra de la obra de los pintores barbanzanos Manuel Ayaso y Alfonso Costa Beiro en homenaje a Picasso. La programación se cerrará en octubre con la exposición de las obras resultantes de tres talleres de linograbado celebrados pr el propio museo ribeirense hasta julio pasado y que fueron impartidos por los profesores José Fuentes Esteve y Antonio Navarro.