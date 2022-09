Plantean trasladar aparcamientos de la Rúa Castelao en Aguiño para poder mantener la doble dirección

La mano tendida por parte del alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, para mantener reuniones con los vecinos de Aguiño con la finalidad de ver la posibilidad de introducir modificaciones en la parte del proyecto de remodelación de la línea de 1.700 metros de la fachada marítima de la parroquia, entre Punta do Laño y el cruce con la carretera general que comunica con Castiñeiras y Rúa Vionta, que afecta a la Rúa Castelao, hizo que en la reunión convocada por los afectados surgieran ideas para proponerle al mandatario. Una de ellas pretende insistir en el deseo del mantenimiento de la doble dirección, pues consideran que el sentido únbico de la circulación les va a causar muchos inconvenientes, sobre todo por tener que recorrer mayores distancias para ir de un sitio a otro, subrayando que eso supone un mayor riesgo de accidentes.





La propuesta más aplaudida fue la de trasladar los aparcamientos existentes en los tramos más estrechos a otras ubicaciones alternativas en caminos adyacentes sin asfaltar o incluso que se alquilen o compren fincas en ese entorno para poder habilitarlas como zonas de estacionamiento, ya no sólo pensando en el día a día de los vecinos, sino también haciéndolo de cara a la temproada estival, dada la gran cantidad de veraneantes que recibe esa parroquia ribeirense. Así se indicó en la reunión vecinal, a la que asistieron los portavoces municipales del PBBI, Vicente Mariño, y del BNG, Luis Pérez, que volvieron a mostrar su apoyo a las demandas de los aguiñenses.





Ambos se temen que la impalntación de la dirección única sea, junto con las aceras accesibles, una de las cuestiones “innegociables” para el regidor, que agregaron que se empeña en no querer discutir respecto a la principal demanda de los residentes para una calle que sostienen que es “ancha”. Respecto al carril bici plantearon que, como en otras localidades, se pueda señalizar en el margen derecho de un carril, fijándose una velocidad restringida para una convicencia entre bibicletas y resto de vehículos. Y expresaron su temor de que el paso que se quiere dar en la Rúa Castelao con la dirección única esconda la posibilidad de hacer lo mismo en la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, algo que Ruiz manifestó que eso es algo que no se propone intentarlo de nuevo.





Vicdnte Mariño indicó que el alcalde ribeirense sigue "erre que erre" con su imposición de la dirección única y agregó que "está empeñado en no discutir sobre la intención de los vecinos para que se mantenga el doble sentido de la circulación en una calle amplia en la que los vecinos no están dispuestos a perder lo que tienen, ante un alcalde que no quiere ceder ni un ápice en su imposición, con una muestra más de su intransigencia, de elimianr uno de los dos carriles destinados al tráfico rodado".





Respecto a la decisión que más rechazo genera en los vecinos de Aguiño, que es la supresión del doble sentido de la circulación, Mariño de Bricio le recriminó a Manuel Ruiz que "se empecine en su postura, indicando que es algo innegociable, y que no quiera cambiar su postura". El líder del PBBI coincide con los vecinos en que la Rúa Castelao "es una calle muy larga para `ponerla de direcció única", pues se precisará de más tiempo para recorrer la distancia entre dos puntos, al tener que dar un rodeo para lo que hasta ahora se tarda poco. De igual modo, anunció que retomará su idea de instalar semáforos en el cruce de la Rúa Castelao con la Rúa Listres -carretera general de Castiñeiras- y la Rúa Vionta.





Sobre esta cuestión, les dijo a los asistente que si su partido recibe el respaldo mayoritario en las próximas elecciones municipales se comprometer a revertir la situación y reestablecer la doble dirección de la circulación.





Pérez Barral manifestó que no resulta razonable que se quiera llevar a cabo una actuación que cuenta con la "oposición frontal" de una gran parte de los vecinos de Aguiño, y cree que el alcalde debe rectificar y reunirse con la gente y con los grupos políticos para introducir mejoras en el proyecto. Además, el portavoz frentista recriminó la actitud del Ejecutivo local por “tirar para diante sen escoitar e sen dialogar con ninguén” y añadió que “os proxectos deberían ter a participación veciñal porque cando se fan as cousas sen contar coa xente é cando xorde o malestar”.





Desde el BNG se indica, tal y como ya denunciaron los afectados, que la obra implica problemas que dificultarán la entrada y salida de garajes debido al carril bici, y cuestiona la "nula planificación" del PP al realizar obras "que carecen de sentido ao non ter un proxecto global e de futuro". En este sentido, Luis Pérez afirmó que el carril bici nacerá y morirá en la misma calle y no hay proyecto para ampliarlo en el futuro. El Bloque anunció que elevará una queja ante la Valedora do Pobo en el ánimo de que defienda los intereses de los vecinos y que medie en el problema que se está generando con las "decisións unilaterais" del equipo de gobierno.