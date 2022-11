El pleno de Boiro expresa su apoyo unánime a las trabajadoras del SAF en su demanda de convenio laboral digno

Los 16 concejales de la corporación municipal boirense expresaron su apoyo a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por el trabajo esencial que desarrollan y que se encuentran en huelga indefinida en demanda de un convenio laboral digno. En primer lugar, lo hicieron suspendiendo la sesión en su inicio durante 10 minutos y bajaron a las puertas del consistorio, en donde estaban concentradas en señal de protesta y detrás de una pancarta en la que se podía leer: “Axuda no Fogar: Servizo Público. Privatización: Explotación”.





Y en segundo lugar, lo hicieron votando a favor de una moción de urgencia presentada por el BNG -justificó su presentación en el hecho de que las trabajadoras están luchando “neste momento”, y que de no abordarse ahora, luego puede ser tarde. Luego indicó que los concellos en los que prestan sus servicios no hicieron nada para cambiar esas condiciones, ni negociaron con las empresas de las que ellas dependen, ni tampoco para municipalizar el servicio. Y añadió que varios sindicatos firmaron un preacuerdo para un nuevo convenio “no que aínda se segue aumentando a precariedade das condicións laborais”, como al no reconocer el 100% de las bajas o se les niega la posibilidad de revisión salarial.





El edil no adscrito Carlos Rodríguez calificó lo que pasa de “abuso da patronal” y planteó acciones formativas y el impulso del cooperativismo. Antonio García, portavoz de ICBoiro, recordó que ya apoyaron a las trabajadoras de A Galiña Azul y ahora no iba a ser menos. Dores Torrado (Boiro Novo) expresó su solidaridade e sorosidade” con las trabajadoras. El edil socialista Raúl Treus, que ostenta la Concellería de Servizos Sociais, indicó que el SAF es un servicio difícil y mucho más en las condiciones que tienen. Fernando García, líder del PP, dijo que es urgente la revisión del convenio “ante a situación inflacionista”.