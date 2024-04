El Pleno da luz verde a las dedicaciones parciales de tres concejales de Rianxo en Común

Rianxo en Común (ReC) Y el PSOE materializaron este jueves el acuerdo previo entre ambas formaciones tras aprobar el Pleno —con la abstención del PP y la oposición del BNG— las dedicaciones parciales de los ediles Julio Alcalde, primer teniente de alcalde y edil de Deportes, Saúde, Educación y Cultura; Ana Vidal, responsable de Benestar Social, Igualdade, Maiores y Xuventude; y Alberto Angueira, concejal de Obras e Servizos y Medio Ambiente. Así, Julio Alcalde tendrá un sueldo de 22.000 euros brutos anuales, mientras que Vidal y Angueira, 19.000 euros cada uno.



El regidor, Julián Bustelo, explicó la importancia de esta resolución para “dar fin a unha situación anómala” tras un “proceso de diálogo e traballo conxunto” con los socialistas. “Espero que esa liña de diálogo se manteña no futuro para sacar adiante outras cuestións fundamentais para o conxunto dos veciños”. En la misma línea, el portavoz socialista, Óscar Rial, mostró su satisfacción por alcanzar dicho acuerdo, en el que se incluyó una enmienda en la que se aumentó el importe a percibir por los “retrasos”, así como una revisión periódica de las asignaciones en las dedicaciones parciales y la creación de un comité consultivo para evaluar el proceso de asignaciones. Sin embargo, aclaró que “non hai cogoberno”, pese a que dicho acuerdo previo contempla una decena de líneas estratégicas de trabajo para abordar de manera conjunta

Por su parte, el portavoz popular, José Luís Castiñeiras Lesende, pese a su abstención final, aseguró que el pacto “non vai a ser produtivo” y señaló que desde la formación desearían que el acuerdo estuviese acompañado de “unha participación activa do PSOE no equipo de goberno”.



Por su parte, la edil nacionalista Sarela Betanzos Freire recriminó al alcalde la falta de consenso con el resto de fuerzas. “Este pacto non vai beneficiar ao Concello, senón que vai incrementar os gastos” y “vai encamiñado a resolver situacións persoais”, reprochó. Asimismo, acusó al ejecutivo de no llevar a cabo “medidas importantes” para los vecinos.