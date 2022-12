El pleno de Ribeira da luz verde al plan ce acción de la Agenda Urbana local con el horizonte del año 2030

La corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad a última hora de esta mañana en un pleno extraordinario y urgente, y después de 40 minutos de debate, el plan de acción de la Agenda Urbana, que es un proyecto pionero en sus adhesión a través de un convenio con el Gobierno estatal y llevado a cabo durante el último año, en cuya elaboración participó tanto el Concello como la ciudadanía local para construir una Ribeira del futuro "máis eficiente, sostible e humana", en palabras del propio alcalde, Manuel Ruiz. El regidor local indicó que las actuaciones prioritarias identificadas durante su proceso de elaboración se enmarcan en cuatro ejes estratégicos, que coinciden con la visión local del futuro del municipio: Ribeira inteligente, eficiente, turística y humana. "Nace coa intención de que non sexa un traxe a medida para ningún dos grupos políticos, nin tampouco para a cidadanía, senón que debe servir para todos. É un rapaz que trae o pan debaixo do brazo", precisó el mandatario.

Ruiz Rivas indicó que se contemplan 60 actuaciones diseñadas a través de las que, con el horizonte del año 2030, se pretenden conseguir diez objetivos estratégicos, como son ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; favorecer la proximidad y movilidad sostenible; fomentar la cohesión social y buscar la equidad; impulsar y favorecer la economía urbana; garantizar el acceso a la vivienda; liderar y fomentar la innovación digital, y mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza. El alcalde detalló que se trata de un documento abierto y que se puede ir perfeccionando y adaptando a los tiempos.

El portavoz de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, indicó que en dicho plan de acción de la Agenda Urbana se recogían propuestas presentadas por su formación política en el pleno como la mejora de la accesibilidad urbana para personas con movilidad reducida, el fomento del deporte, llevar la fibra óptica a las parroquias, la mejora del transporte público el fomento del ocio juvenil, la creación de un parque urbano y el refuerzo del arbolado en la ciudad, la necesidad de un plan de equilibrio urbano de barrios y parroquias, que el espacio público sea una seña de identidad y mejorar el esfuerzo y dotación de contenedores selectivos. El edil de Suma señala que uno de los objetivos hace referencia a la reducción de las distancias en los viajes dentro de la ciudad, pero advierte que no se recoge nada sobre la reducción de los desplazamientos de las parroquias a la capital y que no se pierdan los servicios básicos en las parroquias. A su juicio y en visa del devenir político del Concello de Ribeira en los últimos años, "este non é un Goberno municipal adecuado como intérprete para executar esta partitura de acción política municipal", y precisó que habrá que esperar a ver lo que decide libremente "o sabio elector".

El portavoz del BNG, Luis Pérez, saludó positivamente la elaboración de este plan en el que, al igual que afirmó Ferrón, contempla muchas medidas y acciones que fueron propuestas por la formación frentista mediante iniciativas plenarias para la creación de zonas verdes, la mejora de la participación vecinal, la protección del patrimonio local, el impulso de la movilidad sostenible o la generación de energía verde. Pero, también afirmó que se recoge una planificación "da que este Goberno carece" y que ese, el Ejecutivo municipal de Ribeira, es el principal problema al que se puede enfrentar este plan de acción. En este sentido refiró que se recoge impulsar el servicio de alquiler de bicicletas, algo de lo que se lleva hablando muchos años "sen que se chegase a materializar a medida".

Pérez Barral criticó que no se hable de los problemas del transporte público, ni de la falta de una estación de autobuses donde la gente pueda resguardarse de las inclemencias meteorológicas, pero también señaló que se contempla dotar de protección a la fábrica de Cerqueira, para la que el Bloque propuso su declaración como BIC, y que los jóvenes tengan un local apropiado para desarrollar sus potencialidades, "pero temos unha Casa da Xuventude completamente abandonada". De igual modo se refirió a que el plan de acción aborda la necesidad de ampliar las zonas verdes, "esas ás que o Goberno local parece ter alerxia". Por último, el edil del BNG dijo que el Ejecutivo local de Ribeira "vai en sentido contrario" a lo ue se recoge en ese plan, por lo que espera que empiece a aplicar esas medidas "e se decate de que o seu rumbo non é o correcto e este plan si que é o rumbo que debemos levar", concluyó.

Por su parte, José Manuel Vilas, portavoz del PSOE, destacó la voluntad de aportar a la Agenda Urbana Española un proyecto de plan de acción piloto que puede resultar de utilidad para las localidades de características similares en el resto del estado. "Compartimos a declaración de intencións da Agenda Urbana e vamos a aprobar o plan de acción loal porque compartimos os obxectivos e fichas dos dez proxectos estratéxicos", precisó. Pese a ello, afirmó que la concreción de las obras de Ribeira Atlántica, de la Edusi y de Máis Ribeira Atlántica no están dando los resultados apetecidos para la ciudadanía de Ribeira. "Moitos plans pero as obras ofrecen defectos e vicios ocultos e o mantemento das mesmas require de continuas aportacións económicas. Os obxectivos son claros pero a consecución ofrece mala praxis", puntualizó. Y frente a eso, señaló que la Agenda Urbana puede ser el "revulsivo" para Ribeira y significar la consolidación y plasmación de la ciudad, "pero as obras como a Casa da Xuventude, o mercado, a estación de autobuses e os proxectos sen executar como a biblioteca, o centro de deportes náuticos, a ARI e outras causan dúbidas e inquedanzas na veciñanza". Además, planteó la recuperación para uso peatonal zonas en las que los vehículos, a su juicio, campan a sus anchas y sin control alguno, como en la Rúa de Galicia.

Miguel Vázquez, concejal del Partido Barbanza Independiente (PBBI), consideró necesario que se propongan aportaciones constantes al plan de acción de la Agenda Urbana para adaptarse a la realidad cambiante, destacando la necesidad de su carácter flexible. Puso en valor las más de 400 proposiciones ciudadanas a través de la consulta que se hizo a la población y que se puedan implicar más al tipo de ciudad que quieren ver. En cuanto a las aportaciones de esta formación política que lidera a la oposición municipal con un total de siete ediles, Vázquez Salguero indicó que pasan pro la creación de un parque urbano y no un periurbano, o la transición energética o hacia un modelo de bosque más sostenible.

Y la portavoz del Ejecutivo local, Mariola Sampedro, destacó la importancia de ese documento para la planificación del Concello de Ribeira, y subrayó que si de algo puede presumir el equipo de gobierno es de tener planes, como el PMUS, plan de turismo, Edusi, plan de accesibilidad universal o el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con Barbanza Arousa. Agregó que todos ellso son un paso adelante para estar en la vanguarda y para la consecución de recursos y para construir una Ribeira más eficaz, eficiente y sostenible. "estamos á cabeza da consecución de fondos europeos e este é un documento que vai a permitir moitos máis". Y resaltó que, pese a que el plan de acción de la Agenda Urbana es un documento muy técnico, se contó también con la participación de los grupos políticos, de la ciudadanía, del tejido asociativo y de los niños de los colegios, y resaltó que la opinión de la sociedad ribeirense "é o eixe principal nas decisións de presente e de futuro de Ribeira".