A Pobra cumple con su asignatura pendiente al descubrir la escultura en memoria de los represaliados

Los jardines de Valle-Inclán de A Pobra acogieron la inauguración de una escultura sobre la memoria histórica con la que se trata de recordar y restituir a los represaliados por la dictadura franquista, como “Alexandre Bóveda e todas as persoas que loitaron pola Democracia”. Fue un acto que contó con la presencia entre el público de familiares de esas víctimas, como parientes de Manuel Hermo Vidal, que fue alcalde en funciones de la villa. Precisamente, una de sus descendientes se sumó al alcalde, Xosé Lois Piñeiro, al edil de Memoria Histórica, Xabier Santos, y al autor de esa pieza, Manuel Teira, para descubrirla.



Se trata de un prisma granítico que busca “explorar, reparar e restituir a Memoria, Decencia e Democracia”, como explicó su creador. Esa figura representa “ao pobo tratando de zafarse do sistema ditatorial”, indicó el Gobierno pobrense que, con esta talla, cumple “cunha asignatura pendente no noso concello”, dijo Piñeiro. Se estructura en tres apartados, situándose abajo la ciudadanía oprimida, en el medio el “pico da sociedade” y en lo alto las “feras” ejerciendo su tiranía. El Ejecutivo local indicó que homenajear a esas víctimas “é render tributo a quen loitou e defendeu os principios da Democracia, tales como as irmandiñas pobrenses. Estes son os obxectivos da talla que busca mirar cara ao futuro sen esquecer o pasado porque a historia ten o mal costume de ser cíclica”, dijo Santos.