La Policía Local busca al conductor que se dio a la fuga tras sufrir un accidente con múltiples daños en Ribeira

La Policía Local de Ribeira busca al conductor de un Ford Ka que se dio a la fuga tras sufrir a primera hora de esta mañana un accidente de tráfico, consistente en una salida de vía y en el que causó múltiples daños. El siniestro se registró en torno a las 8.15 horas a la altura del edificio número 41 de la Avenida a Coruña y su entorno, y el vehículo implicado arrancó unos diez metros de barandilla metálica de la vivienda contigua, la número 43, así como una balaustrada, una farola del alumbrado público, que arrancó por la base y la desplazó unos metros hasta que el coche impactó contra la fachada del inmueble número 41, en cuyo bajo abrió un boquete.

Fue un agente municipal que vive en esa zona y que estaba fuera de servicio el que avisó a sus compañeros y hasta el lugar se desplazaron los efectivos de servicio, que al llegar no encontraron al conductor, pues se había marchado del lugar. Aunque hubo testigos que presenciaron el accidente y que incluso llegaron a ver al automovilista, por el momento no hubo ninguno de ellos que fuera capaz de identificarlo, pues aún no había amanecido del todo y la iluminación era insuficiente, pero no se descarta que haya alguien que lo viese bien. Algún testigo apuntó que el número de personas uqe iba en el interior del coche eran dos y que cogieron la documemtación del mismo y se marcharon del sitio.

Las averiguaciones realizadas por los policías permitieron saber que el automóvil siniestrado, que fue retirado por la grúa, pertenece a un vecino de 45 años y que tiene antecedentes por hechos similares relacionados con la seguridad del tráfico. Hasta el lugar también se desplazó la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que se encargó de la retirada y limpieza de los restos del accidente y del balizado de la zona.