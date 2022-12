La Policía Local de Ribeira reprocha a la oposición que su rechazo al presupuesto bloquea sus mejoras

Los integrantes de la Policía Local de Ribeira reprocharon ayer a los grupos de la oposición que con su rechazo a la propuesta de presupuesto para 2022 habían bloqueado las mejoras introducidas en la Relación de Postos de Traballo (RPT), el convenio colectivo y la carrera profesional. Así lo hicieron público durante la celebración de la comida de Navidad de la plantilla, a la que asistieron, además de auxiliares y antiguos miembros del cuerpo, el alcalde Manuel Ruiz y la concejala Mariola Sampedro, expresando su agradecimiento al primero por su disponibilidad para atender sus demandas y que se recogieron en esos documentos tras una largas y complicadas negociaciones.





Pese al avance que suponen las modificaciones introducidas, y que contaron con el respaldo unánime de los miembros de la corporación en el pleno del pasado lunes, los agentes advirtieron que la falta de presupuesto les hace tener serias dudas de que se puedan cumplir esos acuerdos, debido a que no cuentan con el respaldo económico que se les daría con un presupuesto. De hecho, manifestaron que no entienden como los grupos de la oposición no aprobaron esas cuentas y si lo hicieron con las otras cuestiones antes mencionadas, como son la RPT, convenio colectivo y carrera profesional, “teniendo que asumir las consecuencias de ello”, precisó el delegado sindical de la Policía Local, Prudencio Bragado.





Este representante de los trabajadores indicó que están a la espera de conocer las consecuencias que posiblemente va a tener para los trabajadores la no aprobación del presupuesto, pues no se podrán hacer efectivos ni el convenio colectivo ni la carrera profesional, ni el pago de los pluses de nocturnidad al no disponer de partida presupuestaria. “No creo que vaya a llegar la cantidad incluida en el suplemento de crédito para pagar todo eso, según informaciones que nos facilitó el alcalde”, dijo Bragado, quien agregó que “tampoco sabemos qué parte de lo que se ha acordado se va a poder abonar, o qué es lo que se va a tener que pagar en algún momento con carácter retroactivo, pero para ello habrá que llegar a un acuerdo, aunque es algo que ahora mismo no lo sabemos”.