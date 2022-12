Policías locales de Boiro demandan la implicación de la oposición en sus reivindicaciones laborales

Los policías locales de Boiro que vienen solicitando una serie de mejoras laborales que se recogen en sus solicitudes al alcalde para un acuerdo regulador y mesa de trabajo del personal funcionario, la negociación del calendario laboral de dicho cuerpo y la regulación de determinadas circunstancias laborales, han decidido hacer partícipes a los tres grupos de la oposición de sus reivindicaciones para ver la posibilidad de que se impliquen con ellos. Los afectados afirman que su voz, lejos de ser escuchada por el alcalde y su Ejecutivo, “non foi nin tan sequera obxecto de negociación, quedando todas sen resposta”, pero añaden que pese a la frustración de esa “negativa constante”, siguen realizando funciones que no les corresponden, ni son valoradas en sus exiguas retribuciones, pese al acuerdo plenario de equiparación salarial, que está siendo incumplido.



Los agentes añaden que, tras no abordar la negociación de los calendarios laborales, que deben ser anuales, aplicándose entonces la propuesta del propio cuerpo, por parte del Ejecutivo local se empezó a modificar unilateralmente en agosto y septiembre esa previsión anual. Precisó que no se abona un determinado número de horas extras realizadas para paliar un servicio deficitario, como lo demuestras que sólo 9 de los 21 agentes que figuran en la RPT prestan servicios en turnos rotativos. Respecto a estas últimas no abonadas, y sin respuesta por el Gobierno local, indicaron que pese a ser su precio el más bajo de la comarca (20.625 euros), por ser el único sin acuerdo regulador de condiciones de trabajo de los funcionarios, piden que se fije una cuantía de 2 euros más para las horas nocturnas y festivas.



Desde este cuerpo policial expresaron su deseo de que la próxima corporación municipal, pues ya no aguarda nada de la actual, “teña o talante suficiente como para, canto menos, escoitar as demandas deste pequeno colectivo de funcionarios do Concello e tome de exemplo os acordos acadados no Concello de Ribeira, que por proximidade entendemos que é unha boa referencia a seguir”, puntualizó.

Reacciones del Ejecutivo local

Respecto a las informaciones sobre las demandas policiales, desde el Gobierno local indicaron que el hecho de que sólo se pueda atender el servicio de mañana en jornadas laborables se debe, tal y como se publicó a que hay policías de baja y que “non se poden prestar máis servizos cos medios dos que se dispón”. Y sobre sus peticiones de autorización para cambiar de destino, agregó que cuando estén de alta los agentes se valorarán “sempre que outro concello os solicite en comisión de servizo”, puntualizó.