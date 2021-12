Portos inspeccionará con drones la nave de las rederas en Aguiño para localizar la causa de las goteras

La cubierta de la parte sur de la nave de las rederas en el puerto de Aguiño, que se sustituyó hace aproximadamente un lustro, sigue dando problemas en forma de goteras, pese a que en los últimos años se actuó en varias ocasiones y que incluso se selló dos veces. La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y la jefa de la zona centro, Lorena Solana, se desplazaron ayer hasta esas instalaciones en respuesta a la petición que le hizo el patrón mayor aguiñense, José Antonio Santamaría, para que conociera in situ el problema y ver de arreglarlo.





Junto a ellos tres estuvo el representante de los cerqueros, Francisco Ayaso, pero desde dentro y abajo no lograron ver lo mismo que se contempla en las fotografías y vídeos grabados para identificar el origen del problema. Por ello, se prevé que mañana acuda un topógrafo del ente autonómico con drones para inspeccionar el tejado de esa nave para tratar de localizar la causa desde el aire.





Santamaría manifestó que la cubierta de la parte sur, que sufrió los azotes del mal tiempo, tiene algún defecto que no logran identificar o se trata de que en su día fue mal montada, “e é algo que hai que arranxar debidamente”. En este sentido, agradece el compromiso de Portos de Galicia, del que dijo que hasta hace dos años eran los grandes olvidados de Ribeira, “pero desde que chegou esta nova presidenta a atención é mellor”.





Susana Lenguas también se refirió a que con respecto a la nave de las rederas de Aguiño también tienen que abordar el problema que existe administrativamente, pues reconoció que está de forma irregular, sin autorización, ni concesión, y que su objetivo es regularizarla. Por otro lado, aunque no era motivo de su visita, aprovechó para ver la parcela situada en las proximidades de la nave de las rederas y por la que dijo que el Concello de Ribeira había mostrado interés para levantar en ella la sede del club de remo y deportes náuticos. “Vamos a ver como avanza o expediente, pois aínda non hai solicitude formal, nin nada en firme. O que se sabe é que nestes momentos ese terreo está dispoñible e as taxas que hai que abonar”, dijo la presidenta del ente autonómico. También estuvo visitando la lonja, donde se hicieron algunas mejoras, pero también hablaron de otras necesidades menores del puerto.