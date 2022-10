El PP acusa al gobierno de Boiro de acumular 1.400 facturas sin pagar valoradas en 3,8 millones

El portavoz del Partido Popular de Boiro, Fernando García Diéguez, denunció ayer que el Gobierno local acumula en el cajón unas 1.400 facturas sin pagar valoradas en unos 3,8 millones de euros, aspecto que, a su entender, pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas del municipio que necesitan el cobro de sus servicios para continuar trabajando.



La solicitud de un crédito de 891.000 euros durante el transcurso del último pleno para el pago de facturas atrasadas motivó las críticas del grupo popular al considerar una “incapacidade total do alcalde en termos de xestión económica”.



Diéguez se mostró muy crítico con José Ramón Romero, de quien llegó a insinuar que despilfarra el dinero público con gastos que podrían ser perfectamente evitables o menos costosos para las arcas municipales.



En este sentido puso como ejemplo la compra de una puerta para el despacho de la Alcaldía y que valoró en unos ocho mil euros. Tras indicar que esa puerta “tamén está sen pagar”, sostuvo que este gasto no supone más que “un capricho” por parte del regidor.



Acompañado por el resto de los integrantes del grupo municipal popular, su portavoz, Fernando García Diéguez, insistió en la errática gestión económica que se realiza desde el grupo de gobierno y lamentó que desde que tomó posesión no lo llamase ni una sola vez para mantener una reunión y abordar asuntos de interés general para el municipio como podrían ser las cuentas y las facturas sin pagar.



El líder popular volvió a remarcar que desde el pasado mes de enero y hasta el 31 de julio, según los datos que aportó en una comparecencia pública, el Concello acumula 1.400 facturas sin pagar por un valor cercano a los cuatro millones de euros.



Indica que ese dinero se le debe, principalmente, a empresas locales y que por culpa de “esos pufos”, el alcalde “pon en risco a súa viabilidade”. Agregó que es preciso aprobar el presupuesto para contabilizar todos estos gastos y poner orden a las cuentas municipales.