El PP de A Pobra denuncia un uso inapropiado “e posiblemente ilegal” del Museo Valle-Inclán

El PP pobrense vuelve a pedir la dimisión de un miembro del Ejecutivo local. En esta ocasión exige a la concejala de Cultura, Patricia Lojo, que asuma su responsabilidad y dimita por considerar que pone en riesgo la mayor institución del municipio, en referencia al Museo Valle-Inclán, y que de no hacerlo sea el alcalde quien deba cesarla inmediatamente de sus funciones “o, en caso contrario, será corresponsable y cómplice del despropósito de esa actuación”. Los populares se refieren al uso inadecuado “y posiblemente ilegal” de la sala de exposiciones de ese museo al no tener en cuenta los acuerdos previos con los artistas y dueños de obras y objetos que estaban expuestos allí.





Los populares afirman además que, a día de hoy, la concejala de Cultura no ha dado ningún tipo de explicación de la "pésima decisión" de retirar esas obras y piezas sin previo aviso ni consulta, y "desconociendo totalmente como ha sido la manipulación de las mismas". Como un ejemplo de lo que desde el PP se califica de "dejadez" es que varias ilustraciones de Domingo Regueira que formaban parte de la exposición "están apoyadas en el suelo de un pasillo por el que transitan personas, lo que nos parece totalmente inadecuado, y que de forma fortuita pueden ser dañadas por cualquier persona que pase por su lado", señala el Partido Popular pobrense.









De igual modo, los populares de A Pobra se preguntan que "si tanto le preocupa el abrir el museo a nuevas generaciones, cómo es posible que el museo esté cerrado todas las tardes, cómo es posible que no se hayan llevado a cabo las mejoras de encintado y sellado de las piedras desde hace cinco años, cómo es posible que no se hayan realizado mejoras en la cubierta para que no haya un jardín en el tejado, cómo es posible que no se realicen distintas exposiciones sacando a la luz obras que los vecinos desconocen. Sólo hay que ver el deplorable estado de las escalinatas de la parte exterior".