El PP reprocha al tripartito de Ribeira que que reparta siete dedicaciones exclusivas y ninguna a los populares

El Partido Popular de Ribeira acaba de manifestar su "máis absoluta estupefacción" tras conocer que en el pleno de organización previsto para las ocho de la tarde de este miércoles, el Ejecutivo local que encabeza el nacionalista Luis Pérez Barral tiene la intención de aprobar un total de siete dedicaciones exclusivas para el equipo de gobierno y ninguna para la oposición. "Rexeitamos absolutamente esta forma de proceder unilateral, desprezando abertamente ao partido que máis número de concelleiros ten na corporación de Ribeira, o único integrante da oposición, con que nin o señor Pérez Barral nin ningún outro membro do goberno se comunicou en ningún momento para abrir unha vía de diálogo".

"Choca este xeito de gobernar por parte dun alcalde que cando estaba na oposición se escudou na suposta falta de diálogo do PP para rexeitar os orzamentos municipais de 2022 e 2023, e que incluso anda a predicar estes días a importancia do mesmo", sostienen los populares, que reprochan que no se tenga en cuenta a los 5.179 votos obtenidos por el PP. "Parécenos, ademais, outra clara mostra de hipocrisía que un partido que nos acusou reiteradamente de 'despilfarro' na xestión dos cartos públicos aumente de 3 a 7 as dedicacións exclusivas -tamén había unha parcial- das que van desfrutar os membros do goberno. E isto, co agravante de que se lle nega á oposición unha dedicación total ou parcial (na anterior corporación aprobáronse 3 ao 75%), a todas luces coa manifesta intención de poñer trabas á nosa obriga de fiscalizar a acción de goberno". El PP cifra en un aumento de un 21% los salarios del alcalde y concejales del tripartito respecto a lo acordado para gobierno y oposición en el pleno de organización del 2019, "pois pasaría de 223.532 a 272.000 euros no do 2023: practicamente 200.000 euros en catro anos".

Desde el PP recuerdan que en la anterior corporación, encabezada por Manuel Ruiz, el pleno de organización asignó al equipo de gobierno tres dedicaciones exclusivas para Manuel Ruiz, Mariola Sampedro y Emilio Pérez, y una parcial al 75% para Ana Ruiz; mientres que para la oposición ofreció tres dedicaciones parciales al 75% a PSdeG-PSOE, BNG y PBBI, renunciando este último a percibirla. Además, el PP da a conocer las siete dedicaciones exclusivas que pretende aprobar el nuevo Ejecutivo local: