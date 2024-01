El PP de Ribeira denuncia la incapacidad del Gobierno para cumplir la entrada en vigor del reglamento del parking del Centenario

Por otro lado, la portavoz municipal del partido de la gaviota manifestó que, a pesar de que los miembros del actual ejecutivo son "os grandes defensores das municipalizacións, hoxe comprobamos o anuncio doutra licitación, a do persoal, argumento que tamén utilizaban para exculparse ante a ausencia na ordenanza fiscal dos prezos para as cargas eléctricas cando era algo sinxelo de ter calculado e evitaría contratempos en caso de que esa licitación quedase deserta". Y con respecto a la toma de posesión del parking del Centenario, los populares le recuerdan al alcalde, el nacionalista Luis Pérez, que la sentencia respecto al contencioso-administrativo, "pode poñer condicións na toma de posesión do ben sen que o Executivo municipal presentase ningunha documentacion ao respecto".

El PP lamentó nuevamente que el Gobierno no estimase ninguna de las alegciones que presentó "máis que a que viña imposta por lei", pues insistió en que tenían como único objetivo "aportar ideas en positivo". "Dende o grupo municipal do Partido Popular reivindicouse xa no mes de maio a primeira media hora gratuita, que cos bonos do comercio podería chegar a unha hora, como reclamo para toda a veciñanza que chegada das parroquias puidese dispoñer dun tempo prudencial para facer un recado. Tamén reclamábase a diferenciación de zonas por plantas buscando así a rotación dos vehículos e non a sobrecarga de aboados sen límite que o regule", precisó Mariola Sampedro.

Por último, el PP ribeirense celebra que desde el Gobierno local "se desen conta, aínda que tiveran que pasar bastantes días, de que o lugar destinado á instalación das atraccións de feira non era apropiado nin para eles nin para a veciñanza, xa que ademais de non resultar un lugar adecuado para o desfrute dos nenos en pleno inverno conlevou á inutilización de numerosos aparcadoiros disuasorios na zona máis cercana ao centro urbano", concluyó Sampedro.