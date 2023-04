El PP de Ribeira desvela el orden de los integrantes de su candidatura a las elecciones municipales

El salón de acto de la Casa do Mar de Ribeira acogió desde última hora de esta tarde la presentación de la candidatura completa, con el orden del puesto que ocupa cada uno de sus integrantes, con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Fue un acto en el que los componentes de la lista liderada por Manuel Ruiz Rivas, que opta a la reelección cvomo alcalde, estuvieron arropados por el presidente provicnial del partido de la gaviota, Diego Calvo, pero también por la conselleira do Mar, Rosa quintana, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, y un buen puñado de simpatizantes, que animaron con sus aplausos los momentos más destacados de los intervinientes.

Durante el acto, la secretaria xeral de Organización de la Ejecutiva local del Partido Popular ribeirense, Elvira Pisos Arnoso, que se encargó de conducir el acto, fue presentando uno a uno a los integrantes de la lista que presenta la formación popular a las próximos comicios y que está formada por:

1- Manuel Ruiz Rivas

2- María Sampedro Fernández

3- Ana Isabel Barreiro Rego

4- Alejandro Vidal Álvarez

5- Manuel Emilio Pérez Outeiral

6- Manuel Vicente Reiríz Bretal

7- Víctor Reiríz Lampón

8- Ramón Doval Sampedro

9- Carmen Pérez Gómez

10- Estrella Franco Lijó

11- Eladio Muñiz Muñiz

12- Rubén Lijó Santos

13- Juana Maria Brión Santamaría

14- Ana Outeiral Martínez

15- María Jesús Paz Vázquez

16- Manuel Ángel Reiríz González

17- David Fernández Fernández

18- María Teresa Cimadevilla Crujeiras

19- María José Carreira García

20- Elvira Pereira Ageitos

21- Fabiola García Martínez

Suplentes

1- Javier Ventura Sampedro Ageitos

2- María Carmen Vizcaya Sampedro

3- Francisco Sieira Fernández

4- María del Pilar Doval Saiñas

5- Juan Luis Martínez Queiruga

6- Elvira Pisos Arnoso

Momento de la intervención deñ presidente provincial del PP, Diego Calvo, en la presentación de la candidatura liderada por Manuel Ruiz en Ribeira

Ganar "por goleda"

El presidente provincial del PP aseguró que llegó el momento de que Manuel Ruiz Rivas “gañe por goleada” para que los populares obtengan la mayoría absoluta necesaria para que Ribeira "teña un Goberno que lle permita seguir avanzando". Diego Calvo aprovechó la presentación de la candidatura del PP ribeirense para avalar una lista en la que, señaló, es semcillo darse cuenta de que “hai equipo, hai ganas, hai unidade e hai moito traballo”. Por esos motivos, el líder de los populares coruñeses dijo que “é máis necesario que nunca que sair a por todas” en las próximas elecciones municipales para sumar todos los apoyos posibles. “A xente de Ribeira quere un Goberno liderado por Manolo Ruiz e quere que goberne o Partido Popular”, aseguró Calvo, quien subrayó que para conseguir ese objetivo “non vale facer contas do que podemos sumar ou de con quen podemos sumar no caso de que non nos chegue, o que hai que facer é gañar por maioría absoluta”.

El presidente provincial se refierió a las personas que conforman la lista como "veciños que reflicten á perfección os valores do seu partido". “Eles teñen palabra, traballarán con vocación de servizo público e pensarán por encima de todo nas necesidades dos veciños”, dijo Calvo, quien incidió en que otras formaciones políticas sólo afrontarán los comicios locales “pensando en sumar para que non goberne o PP”. Durante su discurso, Diego Calvo se mostró seguro de que los ribeirenses sabrán valorar el trabajo realizado en el municipio durante los últimos años. “Aí está o auditorio, o modulo de atletismo, o punto de encontro familiar, a residencia de maiores, a circunvalación… Tedes que estar orgullosos do traballo realizado, contarllo á xente e mirar con optimismo o futuro porque aínda quedan moitas cousas por facer”, apuntó.

Precisamente, por todo esto, Calvo reclamó unir el voto alrededor del PP para garantizar un “goberno sereno” y para conseguir que Ribeira siga siendo un “concello líder na comarca, afastado dos problemas que orixinan eses gobernos febles, apoiados en pequenas maiorías, precarias e inestables”. Con poco más de 40 días por delante hasta el 28 de mayo, el dirigente popular reclamó traballar como “se estiveramos a un voto da maioría absoluta, coa ambición de lograr ese apoio que nos falta, coa ilusión de pensar que os obxectivos se poden cumprir, coa humildade de saber que necesitamos a todas as persoas que se queiran unir ao noso proxecto, e coa responsabilidade que nos dá saber que moitas persoas confían en nós e na alternativa que lles estamos a ofrecer”.