El PP saca adelante, pese a los reproches de la oposición, el pago de facturas pendientes por 239.726 euros

El pleno de la corporación municipal aprobó con los votos a favor del PP, tres en contra de BNG y Suma Ribeira y la abstención de los seis concejales presentes del PBBI y dos del PSOE, los dos primeros reconocimientos extrajudiciales de crédito de este año por un importe total de 239.726 euros, para la convalidación del gasto relativo a la relación, por un lado, de 59 facturas pendientes por importe total de 159.966 euros, que oscilan entre una de 93 euros a una compañía de seguros y tres de 19.460 euros a una empresa de limpiezas y otras 44 facturas por 79.760 euros, que están entre 6,44 euros que se deben a una empresa vinculada a los ascensores y otra de 15.160 euros que debe abonar a la Fundación Celta de Vigo. De todas formas, los grupos de la oposición le reprocharon a Manuel Ruiz su gestión utilizando como argumentos lo que recoge el interventor en sus informes desfavorables con carácter suspensivo, por la omisión de requisitos y trámites fundamentales, entre otras cuestiones, e incidiendo en que el Ejecutivo local no está haciendo bien las cosas, y que por eso luego vienen "reveses xudiciais" como el de la gasolinera de Xarás. El alcalde evitó los problemas que puedan surgir con el pago de esas facturas a través del levantamiento de esos reparos de Intervención.

El propio alcalde había manifestado en su primera intervención que no se pudieron pagar antes por la falta de crédito en el presupuesto prorrogado de 2021 y que optaron por esta solución que, aseguró, es algo muy habitual en la mayoría de los ayuntamientos, aunque el Concello ribeirense es algo que "non adoita a facer" y que tan sólo supone el 0,5% del presupuesto consolidado. Añadió que se trata de facturas de gastos que tienen una cierta periodicidad y son recurrentes en el caso del primer reconocimiento extrajudicial de crédito, como son los servicios de la grúa, seguridad, personal de asesoramiento de turismo para sacar adelante el plan de sostenibilidad turística, derivados de la actividad del Museo de Artes do Gravado y su personal, servicios técnicos de Urbanismo, dinamización del parque periurbano de San Roque y servicio de streaming para los plenos, entre otros. Manuel Ruiz indicó que para acabar con este método de pago con facturas se van a tomar una serie de medidas, como es en la cuestión relacionada con el personal del Museo do Gravado, que se solventará con la inclusión de ese puesto de trabajo en la RPT, y que en cuanto al servicio de Urbanismo ayer ya salió publicada la lista de admitidos al concurso para la selección de un aparejador, así como que espera que en este trimestre pueda salir a concurso el servicio de grúa municipal, mientras que en relación al servicio de limpieza de interiores de edificios municipales resulta más complicado por la elaboración de los pliegos. Respecto al segundo reconocimiento extrajudicial de crédito, el mandatario refirió que, por cuestiones de urgencia, no pudieron tener la aprobación de tramitación del gasto, como fueron arreglos de luminarias, gastos en las fiestas como el pregón y el Carmen, el referido convenio con la Fundación Celta de Vigo, entre otros, y que de no aprobarse su pago de esta forma tendrían que ir con cargo al próximo remanente de tesorería.

Después de que Xurxo Ferrón, portavoz de Suma Ribeira, dedicó buena parte de su intervención a criticar la "ilegalidade" de la contratación de los servicios de un arquitecto técnico externo, el concejal del BNG Luis Pérez Barral le criticó al alcalde que hay factura que llevan pendiente de pago desde princiìos del año pasado y que el informe de Intervención, del que dijo que le da "un tirón de orellas" al Ejecutivo local, refiere que haya personas trabajando para el Ayuntamiento de Ribeira sin que exista una relación laboral o funcionarial "como é obrigatorio", si , o que prestan sus servicios y cobran mediante facturas, "cando só se poden utilizar en situacións específicas, concretas e non habituais". Además, el edil de la formación frentista refirió que los informes del interventor indican que no se presentaron propuestas razonadas, detalladas y valoradas acreditando la necesidad de realizar esos contratos y que tampoco se cubrieron las autorizaciones de gasto inferiores a 500 euros. Desde el grupo nacionalista indicó que no podía aprobar que el PP realizase gastos sin tener crédito suficiente, saltádose los procedimientos administrativos y legales, provocando que las empresas y personas que realizaron esos trabajos lleven meses sin cobrar.

José Manuel Vilas, portavoz del grupo municipal del PSOE ribeirense, indicó que el contrato con la empresa de limpieza está sin renovar desde 2015, pese a que había la posibilidad de una segunda prórroga y preguntó la razón por la que se incluye la limpieza de la Casa da Xuventude pese a que está en obras desde 2021 y que aparecen facturas mensuales de los trabajos de limpieza en esa infraestructura que consideró como indebidas. El edil del partido del puño y la rosa realizó varias preguntas sobre cuestiones relacionadas a la prestación de servicios contratados en lugar de que sean realizados por trabajadores municipales, así como la realización de ciertos pagos que asume el Concello en lugar de las entidades responsables de actividades. Entre varias de esas cuestiones, ese concejal se refirió a facturas por importe de 7.133 euros para la instalación de acometidas eléctricas para actividades del verano y que, con ese gasto que suponen, "supoño que quedarán permanentes". Pese a sus dudas planteadas y los reproches, el PSOE dijo que se iba a abstener para no comprometer determinados puestos de trabajo.

Herminia Pouso, del PBBI, manifestó que no podía entender cómo el equipo de gobierno echó mano del remanente de tesorería en dos ocasiones durante el año pasado -más de 800.000 euros en mayo y dos millones en septiembre- para hacer frente a gastos y no incluyó esas facturas "que estaban no caixón con falta de trámites", pese a que en esas facturas hay pagos más inaplazables que aquellos que se contemplaron en las modificaciones de crédito de 2022. La edila del principal partido de la oposición incidió en que detrás de las empresas que prestan esos servicios hay trabajadores que deben cobrar a final de mes y que esas empresas también tienen que pagar a la Seguridad Social, "ás que se pon nunha situación de dificultade económica seria ao demorarlle os pagos durante tantos meses", precisó. Afirmó que posicionarse en contra de esos reconocimientos extrajudiciales de crédito implicaría que esas empresas no podría percibir esa indemnización sustitutiva del pago y las pondría en una situación de mayor demora, y que la situación se complicaría aún más si tienen que acudir a la vía judicial para reclamar esas cantidades adeudadas "e ao Concello lle saldría máis caro".

Después de que el concejal de Relacións Institucionais, Turismo e Promoción e Dinamización Económica , Ramón Doval, indicó que ellos tienen que buscar soluciones alternativas para que los ribeirenses "estean ben atendidos" y que los servicios que les quieren ofrecer no se paren, y solicitó que "non volvan a inducir á parálise deste Concello como fixeron hai dous meses coa non aprobación do orzamento", el alcalde ribeirense insistió en que estos reconocimientos extrajudiciales no son algo excepcional, sino que es habitual en otros ayuntamientos, y precisó que pese a que la oposición utiliza "palabras grosas" para describir est situación como "ilegalidade", él consideró más adecuado llamarla "irregular" al saltarse algún procedimiento "sempre en interese deste Concello". También afirmó que en un Ayuntamiento como Ribeira es muy raro que no tenga reparos de Intervencións en alrededor de 5.000 facturas anuales.Y remató su intervención indicando que reconoce los incumplimientos y que acepta de buen grado el tirón de orejas del interventor "se é para sacar adiante algunhas cousas".

En esa sesión también salieron adelante, con un mayor respaldo, la propuesta realizada por el Ejecutivo local para aprobar un crédito extraordinario de 1.359.991 euros, a través de la contratación de un préstamo -algo que el alcalde indicó que van a tratar de evitar si sale adelante la propuesta de presupuesto que pretende presentar en la primera semana de marzo-, para realizar la aportación municipal para la rehabilitación de la casa consistorial (751.646 euros) y la anunciada adquisición de una nave para el Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que ronda los 225.800 euros. Además, en esa cuantía total también se contemplan el acondicionamiento de la referida nave (146.855) y la compra de un tractor con brazo desbrozador (175.000) y de un terreno del Arzobispado en Artes (60.691), para dotar a esa parroquia de un equipamiento deportivo para los vecinos y el equipo de fútbol de Artes. Con algunas diferencias de criterios, todos coincidieron que esas actuaciones eran necesarias. El alcalde añadió que aunque se apruebe el presupuesto que pretende presentar dentro de un mes, y en el que se incluirán las propuestas consensuadas del POS, la actual corporación no hará uso del mismo, pero que "lle deixará as mans libres" a la que entre después de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Ese crédito extraordinario fue aprobado con 19 votos a favor y la abstención del edil de Suma Ribeira, cuyo portavoz coincidió con todos sus compañeros de corporación en que no le parecían malas inversiones, pero a su partido no le parecía que fuera inaplazables.

Minuto de silencio

Antes de empezar el pleno, el alcalde hizo referencia al “disgusto persoal” que supuso la pérdida de su madre el pasado domingo, a lo que se sumó el “disgusto institucional” por el fallecimiento de Magdalena Bringas, hija predilecta de Ribeira, Aparte de loar su figura, como tienen hecho diferentes corporaciones, el regidor consideró oportuno empezar la sesión guardando un minuto de silencio en su memoria.