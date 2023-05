Presentado en A Pobra el libro "Entre Nós" de Emilio Castro y Carmen Fernández

Una palabra puede contener todo un universo en su interior y evocar tantas emociones y recuerdos como personas las experimentaron. Así se dio a conocer en la presentación en el auditorio del Museo Valle-Inclán de A Pobra del libro "Entre nós", de Emilio Castro y Carmen Fernández, que toma como referencia el "haiku", breve poema japonés, para que, a partir de un vocablo, se confeccionen dos relatos a través de las miradas de los dos autores. El resultado son 24 breves narraciones ficticias en gallego acompañadas de ilustraciones que son fruto del talento y la imaginación de Fran Muñiz.

Durante su intervención, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, a la literatura como espacio de creación colectiva y no sólo individual como se suele asociar. De este modo, dijo que las letras "crean un vínculo entre as partes implicadas no proceso de creación que traspasa o papel, ademais de sucederse unha retroalimentación no ámbito cultural". Esta presentación literaria, que se enmarcó dentro de la programación del Maio das Letras Galegas, contó con el acompañamiento musical de la banda local Moito!.