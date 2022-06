Presentan reclamaciones por la falta de médico en el ambulatorio de Palmeira y sus consecuencias

Los vecinos de Palmeira están empezando a pagar las consecuencias de la delicada situación en la que se encuentra su centro de salud, situado en el edificio de la Casa do Mar y mucho se temen que, si nadie lo remedia, ese consultorio acabará cerrando sus puertas, tal y como advirtió hace unas semanas a través de este periódico un portavoz de CIG Saúde en O Barbanza, José Manuel Sanmiguel. Los residentes en esa parroquia ribeirense señalan que desde hace un par de semanas no cuentan con médico en ese ambulatorio, después de que durante escasas jornadas y tan solo por unas horas por la mañana acudiera un facultativo, que era distinto cada día, para sustituir al titular de la plaza que se encuentra de baja de larga duración.





Por ello, los afectados han empezado a presentar en el propio centro de salud palmeirense reclamaciones respecto a esa delicada situación y a las consecuencias que les acarrea particularmente a cada uno, para que sean remitidas al Servizo Galego de Saúde y les de una respuesta, que por el momento no les ha llegado, “e nin nos fan caso”, precisaron. Uno de los problemas con el que se encuentran es que no hay quien les actualice la medicación que tienen pautada. Una de las vecinas de Palmeira relató que el jueves de la semana pasada solicitó que le actualizasen la medicación pues ya la había agotado, pero señaló que en el consultorio le dijeron que hasta el lunes era imposible. Advierte que su odisea se agravó cuando acudió a comienzos de esta semana a la farmacia y le dijeron que aún no tenía actualizados los medicamentos y, al acudir al ambulatorio a preguntar por el motivo de que no se llevase a cabo ese trámite, le indicaron que hasta el próximo lunes no podían.





La solución que les dan es que acudan al centro de salud de Ribeira, donde tampoco están sobrado en cuanto a facultativos, pues hay varias ausencias que no se cubren y se ven saturados los demás profesionales. Además, los afectados de Palmeira señalan que se trata de una solución que no está al alcance de todo el mundo, pues es una parroquia con bastante población envejecida y no todos tienen posibilidades para desplazarse por sus propios medios o dependiendo de alguien al casco urbano de la capital barbanzana para ir al médico.