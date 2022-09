Los problemas de rutas escolares en Ribeira se solventan, pero se agravan en las líneas regulares

Dos semanas después de que se celebrase una reunión a cinco bandas en el consistorio municipal para analizar y tratar de buscar soluciones a los problemas que se estaban registrando en rutas del transporte escolar en Ribeira, principalmente en las del IES Leliadoura, en las que se acordó su reestructuración para que en las paradas con más alumnos acuda un autobús grande y a las que tienen pocos se desplace un microbús -en el centro no recibieron notificación oficial de los cambios-, la valoración que hacen desde su dirección y la ANPA de dicho centro educativo es bastante positiva y que, pese a haberse registrado alguna incidencia fue puntual y nunca de la gravedad de las dos primeras semanas desde el inicio del curso. Del mismo modo, también afirman que aún está haciendo buen tiempo y alumnos de Bacharelato van andando, por lo que será necesario aguardar a que llegue el invierno y tengan que hacer uso de ese transporte para saber si funciona correctamente.



Sin embargo, cada vez son más las quejas que se están recibiendo por los incumplimientos en las líneas de transporte regular, especialmente por autobuses que no cumplen con los horarios en las paradas y que incluso no pasan o no se detienen en las mismas, con lo que están causando graves perjuicios a las personas que dependen del servicio público de autobuses para poder acudir al trabajo, estudios y citas médicas, entre otras. El padre de una muchacha que tiene que desplazarse de Ribeira hasta A Pobra para realizar las prácticas en una empresa indica que ya fueron varios días en los que no pudo llegar a trabajar a las diez de la mañana debido a que no pasó el autobús de las 9.45, pese a estar esperándolo desde incluso un cuarto de hora antes. Ella le llamó y tuvo que acudir a llevarla con su vehículo particular, pero no pudo evitar llegar tarde, y teme que ello le pueda costar el empleo. Otros usuarios que dependen de las líneas de transporte regular para ir desde la capital barbanzana al instituto en Boiro o a la Universidade de Santiago de Compostela también denunciaron que sufrieron retrasos a la ida y a la vuelta.



Además, alumnos del IES Número 1 con derecho a autobús escolar por residir fuera del casco urbano, como es el caso de los de Palmeira, tienen que hacer uso de líneas de transporte regular y también se ven afectados por los incumplimientos de horarios. El miércoles de la semana pasada, cuando coincidieron en la salida todos los alumnos (14.30 horas), se encontraron con que la mitad quedaron “tirados” tras el paso del primer bus; el segundo, que pasó a las 14.59, no los recogió al indicarles el conductor que no tenía paradas en Palmeira, y el tercero (15.28) les dijo que iba directo a Santiago, pero se subieron al no poder esperar más, se bajaron en alguna parada y los fueron a recoger.