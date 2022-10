Proponen poner pictogramas en la ruta barbanzana del Camino de Santiago ante la falta de señalización cognitiva

Un equipo de validadores, compuesto por cuatro usuarios y tres técnicos de la asociación Amicos, dio a conocer el resultado de un estudio elaborado sobre accesibilidad cognitiva de la ruta de peregrinación barbanzana del Camino de Santiago tras recorrer en seis etapas los 120 kilómetros que separan el Faro de Corrubedo de la Praza do Obradoiro. Como dato más destacado del informe elaborado, que se remitirá a la Xunta, que financia el proyecto a través del programa “O teu Xacobeo”, es la falta de señalización con accesibilidad cognitiva, para lo que se propone añadir pictogramas a las indicaciones instaladas en el trayecto. La asociación de amigos de esa ruta de O Barbanza mostró interés en que se le remita el informe, al igual que a los concellos.





Durante la presentación del estudio realizado, que tuvo lugar en la sede de Amicos en Comoxo, se exhibió un pequeño vídeo explicativo con la colocación en las inmediaciones del Faro de Corrubedo, en el kilómetro 0 de dicha ruta, de la primera señal de accesibilidad cognitiva. En ese acto se contó con la presencia de Manuel Mariño, presidente de la asociación Amigos do Camiño de Santiuago no Barbanza , que manifestó que resulta "importantisimo que persoas como vós podades facer este camiño, que desde a nosa asociaicón pensamos que ten que ser para todos. Vós teredes sempre un espazo no noso camiño, xa que sodes uns peregrinos modernos e actuais”. También se contó con la participación de Fátima Cachafeiro, gerente de la mancomunidad Barbanza Arousa, que le agradeció a los validadores de Amicos el esfuerzo en realizar el Camino para todos, "xa que é moi importante para os nosos produtos turísticos que neste camiño podamos recibir todo tipo de viaxeiros, e para iso é moi necesaria esa accesibilidade, tanto física, cognitiva,

auditiva e de todo tipo. Temos que camiñar sempre cara un turismo para todos”.





De los municipios por los que discurre dicha ruta jacobea, asistió el alcalde de Padrón, Antonio Fernández, que expresó que "cando vexo proxectos deste estilo a un se lle incha o peito por poder participar en iniciativas como estas, e quero felicitar a ese equipo especial de validadores polo gran traballo realizado”.

También estuvieron presentes el alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, que refirió que “este camiño é novo, e quédanos moitisimo por mellorar para todas as persoas, a vosa visión axudanos moito", y el concejal de turismo ribeirense, Ramón Doval, que agradeció a Amicos por seguir haciendo “unha labor excepcional e un informe moi necesario. Esperemos poder mellorar este camiño canto antes”.





Durante la presentación se explicó que los validadores iniciaron la ruta el 11 de agosto desde el Faro de Corrubedo y en esa primera etapa estuvieron acompañados por un grupo de voluntarios europeos del programa "Xacobeando", y recorrieron los 16,7 kilómetros que les separaron de A Guía (Carreira), detectando las necesidades de accesibilidad cognitiva del tramo. La segunda etapa la realizaron 14 días después hasta A Pobra do Caramiñal, y nuevamente acompañados por un grupo de jóvenes del referido programa e hicieron entrega de un pack que contenía una gorra, una camiseta, una cantimplora y una bolsa de tela a los peregrinos con los que se encontraron en su camino. Las cuatro etapas restantes las recorrieron en septiembre, llevando también a cabo el análisis sobre la accesibilidad cognitiva de esa ruta y dando a conocerlo a los viandantes que se encontraron en el transcurso de las jornadas.en esas etapas estuvieron acompañados por integrantes de la asociación cultural Pedra da Aroña y alumnos del colegio Castelao de Rianxo y el CEIP de Vite (Santiago de Compostela).