El PSOE reclama aparcamientos para los trabajadores del Hospital y más estacionamientos públicos

La parlamentaria socialista Noé Díaz presentó una serie de iniciativas en el Parlamento para reclamar a la Xunta que amplíe la zona de estacionamiento del Hospital do Barbanza antes de que finalice el año. Remarca que el centro sanitario necesita espacios para que las personas que acceden a él puedan aparcar sin problemas y que no se vean obligadas a dejar sus vehículos en zonas que no están acondicionadas para esta finalidad.



La diputada del PSOE subraya que al no haber plazas suficientes, los trabajadores, pacientes y acompañantes dejan sus vehículos en espacios que dificultan la circulación rodada, por lo que insta a la Xunta a iniciar las gestiones pertinentes para la compra o alquiler de parcelas próximas al centro sanitario y destinarlas a este fin.



Noa Díaz señala la existencia de tres parcelas en los alrededores del Hospital que “serían as idóneas para este fin” y agrega que “non parecen atopar resistencia por parte das persoas propietarias para a súa venda ou alugueiro”, en una gestión que, entienden, debería realizar el Concello.



Asimismo, expuso que “é preciso ampliar os espazos de aparcamento nas inmediacións que encaixen cos novos modelos de accesibilidade, sostebilidade e fomento dos espazos de uso peonil”.