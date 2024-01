El PSOE reclama al Ayuntamiento de Rianxo que recupere la gestión de la Casa do Mar para darle un mayor uso

El PSOE de Rianxo propondrá al pleno municipal que el Concello recupere la gestión de la Casa do Mar y que permita culminar el proyecto de Casa da Música. Su portavoz, Óscar Rial, insta al Gobierno local a que se la solicite a la Tesorería General de la Seguridad Social no a través del modelo de cesión, vigente hasta 2028, sino de adscripción, precisando que ello daría la posibilidad de acometer obras pendientes para finalizar la referida actuación. Los socialistas detallan que ese inmueble tiene la misma actividad que en 2012, con las excepciones de su uso por clubes y servicio de Obras, además de seguir operando la oficina del ISM, pero detalla que está inutilizada en su mayor parte, y que de atenderse su demanda se atendería al tejido asociativo, así como capacidad organizativa a la Escola de Música de Rianxo y potenciaría los locales de ensayo que están proyectados. y que liberaría de uso el Pazo de Rianxiño, del que los socialistas apuntan que es utilizado por el Ejecutoivo local como "o caixón desastre". Además, segíún apunta Rial, el actual Gobierno local declina hacer cualquier actuación, "incluso de adecentamento para favorecer a pouca actividade que nesas instalacións se poden desempeñar".

Óscar Rial considera necesario “desatascar” 290.000 euros que a día de hoy están invertidos en ese edificio, y cree que demorar toda actuación en ese inmueble "implicaría volver a correxir obras que xa estaban feitas e incrementaría o custe de calquer situación futura". De igual modo, declaró que la ejecución de esta obra permitiría adecentar su entorno y vincular este proyecto a la culminación definitiva de la Casa dos Mestres como viviendas sociales, "outro proxecto encallado polo actual Goberno e que debería ser prioritario para Rianxo", subrayó. Desde el PSOE rianxeiro apuntaron que son conocedores del estado actual del edificio de la Casa do Mar, concretamente en relación a sus deficiencias estructurales, por lo que insta al Ayuntamiento de Rianxo a establecer la referida negociación con la TGSS para establecer un acuerdo favorable de adscripción. "Ese acordo sería de interese por operatividade e pola imaxe do Concello, e tamén por responsabilidade que o Clube Baloncesto Rianxo e o Clube Voleibol de Rianxo tivesen un espazo adecuado e permanente para desenvoler as súas labores de clubes". El partido le puño y la rosa señala que quiere que la Administración local tome la decisión de gestionar ese edificio de forma integral y solicita que se actualice el informe técnico del edificio y que se acometan las obras de reforma y rehabilitación completas "necesarias para poder facer as actuacións pertinentes".