El PSOE reprocha a Manuel Ruiz que no conteste en tiempo y forma a las preguntas de la oposición y vecinos

El grupo municipal del PSOE ribeirense le reprocha al alcalde, Manuel Ruiz, y a su equipo de gobierno que no cumpla con la obligación contraida en pleno de contestar en tiempo y forma las preguntas del resto de los grupos municipales de la corporación como por los vecinos. José Manuel Suárez-Puerta, edil del partido del puño y la rosa, recuerda que en los últimos tiempos se presentaron por parte de los grupos de la oposición y ciudadanos particulares diferentes preguntas acerca de las deficiencias en los servicios o situaciones anómalas, pero que a pesar de que en octubre de 2021 se aprobó con los votos a favor de la mayoría de los grupos municipales, a excepción del PP, un acuerdo para dar cumplimiento de los acuerdos plenarios y dar respuesta por escrito y en un plazo razonable a las preguntas presentadas al pleno, pero precisa que “este acuerdo continúa sin cumplirse”, precisando que el voto en contra de los populares “igual nos da una pista de su actitud o es una premonición”.





El grupo socialista considera que el PP, como único integrante del Ejecutivo local, tiene la obligación de cumplir los acuerdos plenarios en general, y el de contestar a las preguntas que le formulan en particular. En este apartado incluye, por sentido común, las preguntas y quejas realizadas por los vecinos a título particular cuando se hace siguiendo los cauces legales y presentadas por escrito a través del registro general, pero precisa que tampoco son contestadas, creando entre los ribeirenses la sensación de abandono cuando no de ninguneo por parte de la Administración que debe solucionar sus problemas o, por lo menos, contestar con argumentos que justifiquen sus acciones o falta de ellas”, subrayó.