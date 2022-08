Queda en libertad el acusado de una presunta violencia de género en Palmeira tras considerarse que solo hubo una discusión de pareja

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira decretó ayer al mediodía la puesta en libertad del joven detenido en Palmeira bajo la acusación de la presunta comisión de un delito de violencia de género. Aunque el proceso continúa abierto contra ese hombre que ronda la treintena de años, durante su comparecencia ante la jueza y la fiscal, en presencia de su abogada de oficio, se consideró que los hechos estuvieron más relacionados con una discusión de pareja, por lo que la representante del Ministerio Público no solicitó ni el ingreso en prisión preventiva, ni que se acordase el establecimiento de medidas cautelares como una orden de alejamiento o de incomunicación.





Los hechos que concluyeron con el arresto del varón se registraron después de las once de la noche del domingo cuando la mujer alertó de que su marido intentaba agredirla y que estaba bastante alterado delante de su casa. Cuando llegaron las Policías Local y Nacional se entrevistaron con la mujer, que solicitó que no detuvieran a su marido, precisando que finalmente no había ocurrido nada, pero los agentes lo arrestaron igualmente.