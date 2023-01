Recogen firmas para solicitar que la fábrica de Cerqueira sea destinada a pabellón multiusos

José Ramón Oujo, presidente de la asociación social cultural y vecinal de Bandourrío, ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma “Change.org” para que las instalaciones de la conservera Cerqueira, emplazada desde hace 133 años en Pedra Pateira y que en unos meses trasladará su actividad al polígono industrial de Té, en Rianxo, pase a ser un pabellón multiusos. En su exposición de motivos, hace referencia a que la actividad industrial de esta empresa pondrá fin a su larga trayectoria en ese barrio ribeirense, pero precisa que en su sitio, a modo de monumento, queda la “ilustre nave”, que cuenta con la protección de patrimonio, “polo que seguirá mantendo a súa estética xeral por fóra, pero non sabemos cal será a súa actividade despois da conserveira”.



El promotor de esta campaña de recogida de firma detalla que la referida nave se encuentra en “boas condicións de mantemento” y que dispone de multitud de metros cuadrados repartidos en una “explanada central enorme” y de gradas a los lados “ao pe dun parque que morre e a 100 metros do centro da cidade, sen costas, nin accesos difíciles...”. Por ello, señala que desde la asociación que preside consideran que se trata “dun espazo e oportunidade únicos” que el Concello no debe dejar escapar. Sugiere que la nave puede ser de gran utilidad como pabellón multifuncional, ya sea para deportes, actividades culturales, de ocio u otras. “Tal e como está o edificio, a inversión a levar a cabo sería mínima para todo o que pode aportar aos veciños. Polo que consideramos de sentido común que o Concello opte pola compra da nave, e máis, considerando que non se dispón de ningún espazo similar no centro da cidade”, precisó Oujo Martínez.



El presidente de la asociación de dicho barrio de Ribeira sostiene que con muchos los beneficios y utilidades que puede aportar un pabellón multiusos “case no centro por cercanía, por polivalencia, por necesidade e por darlle vida ao entorno, cremos que é de sentido común”. Agregó que, con la campaña de recogida de firmas, el colectivo que preside quiere trasladar públicamente el deseo de los vecinos de darle una utilidad

“real y práctica” al inmueble. “Queremos que a fábrica conserve a vitalidade e non se convirta en algo improductivo ou abandonado. Queremos que pase a ser o Pabellón Multiusos Bandourrío Cerqueira”, matizó José Ramón Oujo.



Con esta iniciativa, la asociación vecinal de Bandourrío pretende que se abra un debate y se conozcan las intenciones del Concello. Cabe recordar que el alcalde le confirmó hace medio año a los dueños de Cerqueira que mantenía vivo el interés por adquirir la nave, posiblemente parar darle uso sociocultural, pero también trascendió que dos empresas -una es el centro de confirmación Seforgasa y otra del sector conservero- también mostraron interés en esas instalaciones.