Recogen más de medio millar de firmas en Palmeira para la mejora de su atención médica

Tras la demostración de fortaleza en la concentración vecinal del lunes delante del edificio de la Casa do Mar de Palmeira, con más de 300 asistentes, los residentes en esa parroquia ribeirense no se detienen y están dispuestos a llegar a donde haga falta para tratar de evitar el desmantelamiento de su centro de salud. Hace escasos días pusieron en marcha una recogida de firmas en diferentes sitios y, a la espera de que se complete un primer recuento, ayer ya se superaba con creces el medio millar de rúbricas, y el sentir de la calle hace prever que ese apoyo sea, si cabe, más multitudinario. La acción de recogida de apoyos se verá reforzada por una iniciativa semejante que impulsa la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que este sábado empezará a recoger firmas en el mercadillo de Ribeira para demandar mejoras en la asistencia sanitaria en O Barbanza, y al día siguiente tendrá continuidad en el puerto e iglesia de Palmeira.



Los vecinos sostienen que garantizar una atención sanitaria de calidad es “básico” para mantener el sistema de bienestar y la salud de la población, motivos por los que consideran que la Consellería de Sanidade “debe destinar os recursos suficientes para evitar o colapso que sofre actualmente o sistema sanitario galego”. En este sentido, puntualizan que los centros de salud de Santa Uxía y de Palmeira son buenos ejemplos de como la situación “é alarmante” y acarrea consecuencias negativas para los profesionales de la salud y, sobre todo, para los usuarios. Como sufridores de lo que está ocurriendo en la parroquia palmeirense, señalan que la situación de la Atención Primaria es “moi mala”, ya que su consultorio cuenta con un único médico que se encuentra de baja. Como ya se informó hace días, agregaron que hasta hace poso se le sustituyó por otros profesionales desplazados desde Ribeira pero, debido a que la carencia de personal sanitario en el centro de salud de la capital barbanzana es grave, “tiveron que cancelar as substitucións, provocando na práctica que Palmeira careza deste servizo”. Tras redactar este escrito para las firmas y empezar a recogerlas, se recuperó la citada sustitución, pero de una forma intermitente.



Por ello, los vecinos de Palmeira que secundan esa recogida de firmas solicitan a la Consellería de Sanidade que cubra las bajas y las plazas vacantes del personal sanitario, sobre todo las de medicina de familia, pediatría y enfermería de los ambulatorios o consultorios de Ribeira y de Palmeira, “repoñendo, polo tanto a totalidade do número de prazas asignadas na actualidade a estos centros de saúde”. Y también piden que se lleven a cabo las sustituciones de cualquier miembro, sanitario y no sanitario, del cuadro de personal de dichos servicios en cuanto estén ausentes.





El PSOE trasladará al Parlamento el debate con proposición y preguntas





Los grupos políticos integrantes de la corporación municipal ribeirense hicieron público su apoyo a los vecinos para evitar el desmantelamiento del consultorio de Palmeira. PSOE, Suma Ribeira, PBBI y BNG los hicieron con su presencia en la concentración vecinal, y los dos últimos lo reforzaron con el uso de la palabra. El PSOE presentó ayer en el Parlamento una proposición no de ley para instar a la Xunta a garantizar las cobertura inmediata de personal facultativo en el consultorio de Palmeira. Y, además, pregunta para su respuesta en comisión, si el Sergas va a garantizar de inmediato la cobertura total del personal sanitario que le corresponde, si considera que la atención sanitaria que se presta a los palmeirenses es satisfactoria y si valora cerrar el consultorio de esa parroquia.





El Ejecutivo ribeirense se sumó horas después, expresándolo a través de un comunicado y con una moción de urgencia de su grupo, el PP, para instar a que se restituya cuanto antes la prestación de un servicio normalizado de Atención Primaria en Palmeira y Santa Uxía, así como sumarse a la reclamación de la Xunta ante el Gobierno estatal para que solucione el déficit de profesionales sanitarios. Su objetivo es debatirla en el pleno del lunes 27 (20.00 horas) en el salón noble del consistorio, pero la experiencia hace temer que en esa sesión será algo improbable llegar a ese punto, salvo que se adelante y se debata conjuntamente con la de la formación frentista.