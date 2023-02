Recomendaciones de la Policía Nacional de Ribeira para las celebraciones de Carnaval

La comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía anuncia que establecerá en la capital barbanzana un dispositivo especial durante toda la celebración del Carnaval, con presencia en los barrios y zonas donde se espera una mayor concentración de personas. Pese a la realización de este dispositivo, sus responsables le recuerdan a las personas que acudan a cualquier celebración que los descuideros aprovechan las aglomeraciones para actuar, ya que tras el hurto pueden camuflarse mejor entre la gente y evitar la respuesta policial. Advierten que el hecho de que muchas personas acudan a las celebraciones disfrazadas y ocultando su cara, añadido al gran número de personas concentradas en muy poco espacio, facilita la labor de esos ladrones.

E insisten en que estas situaciones que favorecen una cercanía y un contacto físico con otras personas son las que los carteristas aprovechan para apropiarse de los efectos de valor que llevamos en bolsos y bolsillos. "Las técnicas que utilizan, unidas al hecho de que al estar tan cerca de otras personas puede parecer normal recibir un pequeño empujón, hace que les sea muy fácil hurtar nuestras pertenencias. En las terrazas y bares también debemos prestar especial atención: el bolso no debe estar colgado del respaldo de la silla, ni se dejarán las pertenencias de valor, como cartera o teléfono móvil, encima de la mesa o de la barra", puntualizan.

De igual modo, la Policía Nacional señala que para evitar ser víctimas de un hurto mientras se pasea por la vía pública, lo prioritario es asegurar las pertenencias de cada uno. "Los bolsos de mano deberán ir cruzados en la parte delantera. Lógicamente, dentro llevaremos lo imprescindible y nunca objetos de gran valor, tales como grandes cantidades de dinero en efectivo, joyas y otras", reconiendan. De igual modo, indican que deberá tenerse especial cuidado si alguien es abordado por varios individuos que quieren vender pañuelos de papel, mecheros o piden ayuda de algún tipo, pues subrayan que,, en ocasiones son personas que lo que buscan no es vender un producto, sino distraer nuestra atención y que uno de ellos se haga al descuido con las pertenencias de otros. Por otro lado, desde la comisaría refieren que si se camina por vías estrechas, debe hacerse lo más alejado posible de los vehículos que circulen por ella, y con el bolso cruzado hacia el lado contrario para evitar ser víctimas de un tirón desde un vehículo, moto o bicicleta.

En cuanto a los establecimientos comerciales localizados en las zonas de aglomeraciones, las fuerzas de seguridad adviertes que también son objetivo de los ladrones. "Mientras clientes y empleados estén distraídos, los descuideros encuentran más facilidades para sustraer los efectos de los primeros o los objetos que se encuentran expuestos para su venta al público. Por ello, se deberá especial atención en los momentos en que varias personas entran en grupo y alguna acapara la atención de los empleados. No hay que perder nunca de vista la caja registradora, aunque haya que desplazarse por la tienda para atender a algún cliente, y, si es posible tampoco de los objetos expuestos en el comercio", precisan.



Respecto a la utilización de los cajeros automáticos en los referidos entornos, la Policía Nacional informa que el autor de estos hechos puede colocarse cerca de esos usuarios y coger el dinero del cajero antes que ellos. "Por ello, si nos percatamos de que alguien se acerca demasiado y estamos a tiempo, anularemos la retirada de efectivo", recomienda.



Vandalismo y peleas

Responsables de la comisaría de Ribeira indican que las aglomeraciones que se producen durante estos festejos pueden provocar roces que deriven en enfrentamientos violentos e incluso en actos de vandalismo. Por ello, recomiendan que se eviten confrontaciones y se avise a la Policía si alguien se envuelto en una de esas situaciones o es testigo de las mismas. De igual modo, incide en el respeto a la intimidad de los demás: "no saque fotos de otras personas sin su consentimiento y mucho menos las divulgue en redes sociales". Y si se acude con niños a la celebración "no los pierda de vista en ningún momento. Haga que el niño se aprenda sus datos de contacto o apúnteselos en algún lugar visible de forma que no pueda extraviarlos", y añade que "si encuentra a un niño o a una persona desvalida sola, póngalo en conocimiento inmediato de la Policía".