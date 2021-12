Recuperan la máquina de tabaco y registradora robadas en Bar Alameda en la vivienda en que se creía que las ocultaban

Las largas horas de custodia por parte de la Guardia Civil de una vivienda en la zona de los jardines Valle-Inclán donde se sospechaba que había objetos robados en el Bar Alameda llegaron a su fin a media tarde del martes cuando la jueza le denegó el permiso para registrarlo. Pero, una serie de acontecimientos desencadenaron en la esperada detención del sospechoso. Horas después de que la Benemérita dejase de vigilar la casa, sus inquilinos decidieron salir de la misma, dejando la puerta abierta, y por la mañana acudió una familiar del dueño a cerrarla. Unos vecinos la informaron de que dentro había dos perros potencialmente peligrosos famélicos y en mal estado.



A raíz de eso, ella contactó con la Policía Local, que ante la presunta comisión de un abandono animal, contactó con la Fiscalía, que no puso reparo alguno a la entrada en el domicilio pues se estaba ante un delito flagrante, según fuentes judiciales. Los agentes municipales que accedieron a la casa salieron con los dos perros, de los que se hizo cargo una protectora, pero no sólo se encontraron a esos animales, pues pudieron ver que había una máquina de tabaco y una registradora que coincidían con las sustraídas el lunes en el Bar Alameda. Acto seguido, al lugar llegó la Guardia Civil junto con el dueño de la casa, que estaba en calidad de detenido por tres robos con fuerza en otros tantos locales hosteleros, y que en su declaración en el cuartel accedió al registro de su vivienda, en la que se residen y se juntan personas con antecedentes por hechos similares y toxicómanos.



El objetivo de la Benemérita era buscar objetos relacionados con esos robos recientes en bares de la villa y, tal y como ya observaran los policías locales, encontraron las máquinas expendedora de tabaco y registradora valoradas en más de 4.000 euros y que se llevó una camioneta de la brigada municipal de Obras y Servicios hasta las dependencias del instituto armado en A Pobra. E incautó cuatro mecheros nuevos, varias monedas y una chaqueta amarilla con bandas reflectantes que, según detalló la Guardia Civil, llevaba el autor de los robos en las imágenes de las videocámaras obtenidas. Tanto las diligencias instruidas como el arrestado pasarán hoy a disposición de la titular del Juzgado Número 1 de Ribeira, pero la Benemérita no descarta que se practiquen nuevas detenciones relacionadas con esos mismos hechos.